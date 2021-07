“Salvare l’agenzia per l’occupazione e lo sviluppo del Patto Territoriale Ofantino non è solo salvare posti di lavoro, ma permettere al territorio e alle sue istituzioni di avvalersi di personale specializzato in un momento in cui la ripartenza richiede progetti e idee che mettano davvero in moto l’economia”. Lo dice il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola. “Per questo sono particolarmente soddisfatto dell’approvazione, all’unanimità, in Consiglio regionale della mozione, a firma anche del collega Ruggero Mennea, che impegna la giunta regionale a finanziare l’agenzia per quest’anno, ma anche per i prossimi anni, per la cifra che sarà necessario investire per il mantenimento della stessa“.

“Un risultato che otteniamo anche grazie all’attività di supporto svolta dal presidente della Task force per l’occupazione regionale, Leo Caroli, e alla collaborazione dei sindacati che hanno attivamente partecipato al tavolo della vertenza. Oggi viene salvato, quindi un Patto, che ad oggi, ha prodotto risorse aggiuntive per il territorio pari a 30 volte l’importo investito dai Comuni soci in 3 macro-assi di intervento: Turismo e beni culturali; Ambiente/energia/sviluppo territoriale e rigenerazione; Inclusione sociale e politiche attive I del lavoro. L’utilità strategica del Patto si sostanzia in attività a favore degli Enti soci dell’Agenzia e attività a supporto della Regione in favore del territorio di area vasta della provincia Barletta Andria Trani e territori limitrofi, in modo particolare del Comune di Corato che ha sempre creduto e sostenuto l’agenzia2.