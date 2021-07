Si ferma l’avventura del Cristian Barletta Calcio a 5 nel futsal nazionale. Lo comunica una nota ufficiale: “Non ci sono più le condizioni ambientali, economiche ed umane, causa covid-19, per continuare una nuova avventura nel panorama nazionale di futsal. Dopo 23 anni (19 in serie B e 4 in serie A2) c’è la rinuncia alla partecipazione al campionato di serie B per la nuova stagione 2021-2022. Chiesta al Comitato Regionale Puglia l’ammissione al campionato regionale di C1. Inizia un nuovo progetto basato sulla valorizzazione dei giovani locali e del settore giovanile. Parte un nuovo progetto”.