Tutto pronto per il terzo appuntamento della rassegna letteraria “𝑆𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒, 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑖 𝑒 𝐶𝑢𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑖𝑛 𝑃𝑖𝑎𝑧𝑧𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎” a Barletta: protagonista sarà Mattia Zecca, avvocato, nato a Lecce nel 1984, al suo primo libro dal titolo “𝗟𝗼 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘀𝗰𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝘂𝗻 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗼”(2021, Ibs, 242 pp..). Un libro gentile, sensibile e profondo, che sarà presentato dialogando con il giornalista Filippo Luigi Fasano. Protagonisti due papà e due figli: questa è la fantastica storia vera di una famiglia felice per natura, ma invisibile per legge.

“𝘊𝘰𝘯𝘤𝘦𝘱𝘪𝘳𝘴𝘪 𝘨𝘦𝘯𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘦̀ 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢 𝘥𝘪𝘤𝘩𝘪𝘢𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥’𝘢𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘳𝘢𝘷𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘰, 𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢 𝘥𝘪𝘤𝘩𝘪𝘢𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘨𝘶𝘦𝘳𝘳𝘢 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘴𝘶𝘢 𝘣𝘳𝘶𝘵𝘵𝘶𝘳𝘢” scrive 𝗭𝗲𝗰𝗰𝗮. Con una scrittura delicata e profonda, 𝗭𝗲𝗰𝗰𝗮 racconta una storia personale ma anche collettiva, che ci riguarda come figli prima ancora che come genitori, nel nostro diritto assoluto di essere visti per quello che siamo. E, in fondo, getta luce sull’unico senso intimo e universale del desiderio di costruire una famiglia: “𝘌𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘨𝘦𝘯𝘪𝘵𝘰𝘳i è 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘥𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘶𝘯’𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦: 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘪 𝘣𝘢𝘮𝘣𝘪𝘯𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘮𝘢𝘪 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪, 𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘢𝘣𝘣𝘢𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢, 𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘢𝘷𝘳𝘦𝘮𝘮𝘰 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘰𝘵𝘶𝘵𝘰 𝘰 𝘥𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰. 𝘌𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘨𝘦𝘯𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘷𝘰𝘳𝘳𝘦𝘣𝘣𝘦 𝘥𝘪𝘳𝘦, 𝘪𝘯𝘴𝘰𝘮𝘮𝘢, 𝘵𝘰𝘳𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘣𝘢𝘮𝘣𝘪𝘯𝘪, 𝘮𝘢 𝘪𝘮𝘱𝘢𝘳𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘢 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘭𝘰 𝘮𝘦𝘨𝘭𝘪𝘰”. Perchè in fondo “un figlio è sempre una scoperta che muta la geografia del tuo mondo.” E il mondo che questo libro invita a esplorare è quello raccontato dalla voce di un padre, ma osservato con gli occhi di Lorenzo e Martino, due bimbi che condividono la stessa cameretta, la stessa storia di amore, determinazione e cura e, soprattutto, gli stessi genitori: papà Mattia e papà Nicola.

“Lo capisce anche un bambino” è la storia vera, insomma, di una famiglia come le altre: una famiglia felice che, convinta di essere trasparente, una tra le tante, scopre invece di essere invisibile. Perché se l’amore ignora sempre le leggi della fisica e della biologia, la legge talvolta ignora l’amore. A Lorenzo e Martino, infatti, che di genitori ne hanno due, l’ordinamento italiano ne riconosce solo uno per ciascuno. L’altro, per le istituzioni, non è che un mero convivente. Lorenzo e Martino, per la legge italiana, non sono fratelli. “Per il nostro Paese noi siamo quattro simpatici coinquilini che si vogliono tanto bene e che, se trovassero un buon portiere, potrebbero formare un’ottima squadra di calcetto a cinque. Se solo papà Mattia e papà Nicola sapessero giocare a pallone. è questo, il problema”.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA CON “STORIE, LIBRI E CUCINA IN PIAZZA MARINA”

Romanzi, biografie, racconti e messaggi sociali si alterneranno poi sul palco di Piazza Marina. Ecco le prossime tappe in calendario

𝟐𝟎 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 – 𝐃𝐚𝐦𝐢𝐚𝐧𝐨 e 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐡𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐜𝐨𝐧 parleranno di autismo con “Mia sorella mi rompe le palle”.

𝟐𝟕 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 – Storia e intrecci personali si incroceranno con “Una famiglia straordinaria”, scritto e presentato da 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐢.

𝟓 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 – Appuntamento conclusivo, un tema sempre vivo come il cambiamento climatico sarà discusso in compagnia di 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐳𝐚𝐥𝐞, autore di “Coccodrilli al Polo Nord e ghiacci all’equatore”

Per ulteriori informazioni è possibile visitare i canali social della rassegna:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/storielibriecucina

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/storielibriecucina/