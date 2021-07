Oltre 80 eventi che si susseguiranno fino al 26 settembre prossimo. Spettacoli, cinema, rassegne, concerti, laboratori si inseguiranno ininterrottamente nei luoghi più significativi della città e non solo, dal Palazzo Della Marra, ai giardini “De Nittis”, dall’anfiteatro e piazza d’armi del Castello a piazza Marina, dal Parco dell’Umanità a villa Bonelli, Canne della Battaglia e il Borgo di Montaltino.

Questo è “Si va in scena”, il cartellone delle iniziative curate dall’Amministrazione comunale che allieteranno le serate estive dei barlettani.

Questa mattina si è tenuta la presentazione ai media alla presenza dell’assessore al Turismo Oronzo Cilli, della presidente Commissione comunale Cultura Stella Mele e della dirigente al settore Cultura Santa Scommegna.

“Quest’anno abbiamo investito 150 mila euro con un bando rivolto agli artisti del territorio – ha dichiarato l’assessore Cilli – e siamo riusciti a mettere in piedi un programma che vede coinvolta tutta la città e, per la prima volta, Montaltino. Per il cinema abbiamo due grandi rassegne, quella storica al castello e quella in collaborazione con il Cinema 80 che si tiene in spiaggia per la quale abbiamo sostenuto tutte le attività culturali e letterarie che accompagnano la proiezione dei film. Devo sottolineare, sempre per il cinema, la serata del 21 luglio del film “Il sorpasso” diretto da Dino Risi che verrà preceduta da un intervento del direttore artistico del nostro teatro Fabio Troiano che non fa mai mancare vicinanza e supporto alla nostra città. Siamo riusciti ad organizzare tre grandi eventi nel fossato del Castello ovvero il 13 agosto il musical “Da La dolce vita a Notredame de Paris” con Giò di Tonno, Vittorio Matteucci Graziano Galatone; il 21 agosto Arturo Brachetti con uno spettacolo in prima nazionale “Io, Pierino e l’altro”, e il 2 settembre il concerto della Ensemble Symphonic Orchestra che si esibirà ne “The Legend of Ennio Morricone”.

Per poter arricchire ulteriormente il programma abbiamo presentato richiesta di altri fondi alla Regione Puglia che ha confermato un proprio interesse a sostenerci. Ma non ci fermiamo qui. Stiamo già lavorando per il prossimo anno. Abbiamo, infatti, avviato -ha concluso Cilli – un dialogo con gli organizzatori della tournée di Jovanotti che dovrebbe tenersi il prossimo anno dando la nostra massima disponibilità ad ospitare una tappa del tour. Siamo molto fiduciosi e vedremo come si evolverà.”

“Per noi il tabellone estivo rappresenta sicuramente un segnale forte di ripartenza e di ripresa – ha affermato la presidente Stella Mele –

ed è la conferma di quanto per questa Amministrazione non sia mai venuto meno l’impegno per la cultura e nel campo del turismo. Il cartellone pone al centro le realtà locali e fa fronte alle esigenze degli operatori che tanto hanno patito in quest’anno e mezzo e viene incontro alle aspettative dei giovani, sicuramente i più penalizzati dalla perdita di tante occasioni di aggregazione. Un pensiero doveroso va a coloro che non si sono aggiudicati un posto utile in graduatoria e che non smetteranno di essere per la città un presidio di cultura durante tutto l’anno, prova del fatto che talvolta può non prevalere la meritocrazia ma semplicemente una domanda presentata meglio di un’altra.”

“Ancora una volta – ha dichiarato la dirigente Santa Scommegna- c’è stata una grande risposta dal mondo associativo della nostra città e non solo. Si tratta di progetti di grande partecipazione che confermano la vivacità dell’espressione culturale locale. E’stato veramente doloroso escludere progetti che hanno ottenuto il massimo del punteggio ma che sono risultati deficitari su altri punti che il bando prevedeva. Siamo molto sodisfatti per il ritorno del cinema con due impegnative rassegne che spero siano di buon auspicio per la riapertura delle sale. Siamo convinti di aver allestito un programma coinvolgente che viene incontro ai gusti di tutti”.

7 luglio 2021

3^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE “STORIE, LIBRI E CUCINA IN PIAZZA MARINA”

Incontri con gli autori

Ore 21,00 Piazza Marina

Ingresso libero

a cura dell’Associazione Culturale PIAZZA MARINA APS

9 luglio 2021

CONCERTO ARTE SVELATA. ESPRESSIONISMO ED IMPRESSIONISMO

XXI Festival delle Murge

Ore 19,00 Canne della Battaglia

Ingresso libero

a cura dell’Associazione Culturale LA STRAVAGANZA

3^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE “STORIE, LIBRI E CUCINA IN PIAZZA MARINA”

Incontri con gli autori

Ore 21,00 Piazza Marina

Ingresso libero

a cura dell’Associazione Culturale PIAZZA MARINA APS

14 luglio 2021

3^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE “STORIE, LIBRI E CUCINA IN PIAZZA MARINA”

Incontri con gli autori

Ore 21,00 Piazza Marina

Ingresso libero

a cura dell’Associazione Culturale PIAZZA MARINA APS

17 luglio 2021

IO SONO LUCREZIA

Concerto Spettacolo con il Dominae Ensemble

Ore 20,00 Auditorium GOS

Ingresso a pagamento – prenotazione obbligatoria al 3803454431

a cura dell’Associazione Cultura e Musica “G. Curci”

BARLETTA PIANO FESTIVAL 2021

Orchestra di chitarre “De Falla”

Ore 21,15 Hotel “La Terrazza”

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione Amici della Musica M. Giuliani

18 luglio 2021

IO SONO LUCREZIA

Concerto Spettacolo con il Dominae Ensemble

Ore 20,00 Auditorium GOS

Ingresso a pagamento – prenotazione obbligatoria al 3803454431

a cura dell’Associazione Cultura e Musica “G. Curci”

19 luglio 2021

BARLETTA PIANO FESTIVAL 2021

Trio Accord Minichiello-D’Amato-Testa

Ore 21,15 Hotel “La Terrazza”

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione Amici della Musica M. Giuliani

20 luglio 2021

ARCABALENA – TEATRO DELLE MARIONETTE A FILO

Ore 20,00 Villa Bonelli

Ingresso libero

a cura di Arcabalena di Ivana Bubnova

3^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE “STORIE, LIBRI E CUCINA IN PIAZZA MARINA”

Incontri con gli autori

Ore 21,00 Piazza Marina

Ingresso libero

a cura dell’Associazione Culturale PIAZZA MARINA APS

21 luglio 2021

ARCABALENA – TEATRO DELLE MARIONETTE A FILO

Ore 20,00 Villa Bonelli

Ingresso libero

a cura di Arcabalena di Ivana Bubnova

XXXIII RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ARENA CASTELLO

Dal 21 luglio all’8 agosto

Ore 21,15 Piazza d’Armi del castello

Ingresso a pagamento

a cura di Cooperativa Setterue Arl

22 luglio 2021

THE APULIAN LANDSCAPES

Duo Riccardo Lorusso (chitarra) e Roberto Fasciano (pianoforte)

Ore 20,00 Auditorium GOS

Ingresso a pagamento – prenotazione obbligatoria al 3803454431

a cura dell’Associazione Cultura e Musica “G. Curci”

BARLETTA PIANO FESTIVAL 2021

Grace Donna 3.0

Ore 21,15 Hotel “La Terrazza”

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione Amici della Musica M. Giuliani

CINEMA E LIBRI TRA SABBIA E STELLE

Attività Culturali Collaterali nell’ambito della rassegna

“Il Cinema tra Sabbia e Stelle”

Dal 22 luglio al 30 agosto

Ore 19,00 – Cinema all’aperto presso il lido “I Ribelli”

Ingresso libero solo alle attività culturali collaterali

Ingresso Cinema a pagamento

a cura di CINEMA 80

23 luglio 2021

METROKLAG VILLAGE

Arte e musica

Ore 17,00 Anfiteatro dei Giardini del Castello

Ingresso libero

a cura dell’Associazione Metroklang

24 luglio 2021

METROKLAG VILLAGE

Arte e musica

Ore 17,00 Anfiteatro dei Giardini del Castello

Ingresso libero

a cura dell’Associazione Metroklang

25 luglio 2021

THE DARK SIDE OF PINK FLOYD

Ore 20,00 Anfiteatro dei Giardini del Castello

Ingresso a pagamento €1

a cura dell’Associazione Culturale Beathoven APS

26 luglio 2021

ORIENTEERING TISFIDA A BARLETTA

Evento a carattere socio-culturale

Ore 18,00 Villa Bonelli

Ingresso Libero

a cura dell’ASD Orienteering Academy Puglia

AROUND THE MUSIC

Ore 20,00 Anfiteatro dei Giardini del Castello

Ingresso a pagamento €1

a cura dell’Associazione Culturale Beathoven APS

27 luglio 2021

BARLETTA PIANO FESTIVAL 2021

Maurizio Baglini (pianoforte)

Ore 21,15 Hotel “La Terrazza”

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione Amici della Musica M. Giuliani

3^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE “STORIE, LIBRI E CUCNA IN PIAZZA MARINA”

Incontri con gli autori

Ore 21,00 Piazza Marina

Ingresso libero

a cura dell’Associazione Culturale PIAZZA MARINA APS

27 luglio 2021

NON SONO SOLO CANZONETTE

Ore 20,00 Parco dell’Umanità

Ingresso a pagamento €1

a cura dell’Associazione Culturale Beathoven APS

28 luglio 2021

BARLETTA PIANO FESTIVAL 2021

La Puglia che Suona

Ore 21,15 Hotel “La Terrazza”

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione Amici della Musica M. Giuliani

29 luglio 2021

BARLETTA PIANO FESTIVAL 2021

Antonio Cristofano (pianoforte)

Ore 21,15 Hotel “La Terrazza”

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione Amici della Musica M. Giuliani

BEATHOVEN ACADEMY

Ore 20,00 Auditorium GOS

Ingresso a pagamento €1

a cura dell’Associazione Culturale Beathoven APS

30 luglio 2021

BARLETTA PIANO FESTIVAL 2021

Katerina Zaitseva (pianoforte)

Ore 21,15 Hotel “La Terrazza”

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione Amici della Musica M. Giuliani

31 luglio 2021

BARLETTA PIANO FESTIVAL 2021

Matteo Dall’Ovo (pianoforte), Lorenzo Bovitutti (pianoforte)

Ore 21,15 Hotel “La Terrazza”

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione Amici della Musica M. Giuliani

02 agosto 2021

CONCERTO “LA FIABA DELL’ELEFANTINO BABAR”

Ore 20,30 Canne della Battaglia

Ingresso a pagamento

a cura dell’Orchestra Soundiff con la voce

recitante di Antonio Stornaiolo

BARLETTA PIANO FESTIVAL 2021

Bach Forever – Roberto Imperatrice

Ore 21,15 Hotel “La Terrazza”

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione Amici della Musica M. Giuliani

3 agosto 2021

ARCABALENA – TEATRO DELLE MARIONETTE A FILO

Ore 20,30 Giardini De Nittis

Ingresso libero

a cura di Arcabalena di Ivana Bubnova

BARLETTA PIANO FESTIVAL 2021

Concerto dei Giovani Artisti Albanesi

Igor Muco (pianoforte) – Era Kume (pianoforte)

Ore 21,15 Hotel “La Terrazza”

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione Amici della Musica M. Giuliani

4 agosto 2021

ARCABALENA – TEATRO DELLE MARIONETTE A FILO

Ore 20,30 Giardini De Nittis

Ingresso libero

a cura di Arcabalena di Ivana Bubnova

BARLETTA PIANO FESTIVAL 2021

Filippo Rosso (pianoforte) – Anna Zamforlini (pianoforte)

Matteo Perlin (pianoforte)

Ore 21,15 Hotel “La Terrazza”

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione Amici della Musica M. Giuliani

5 agosto 2021

OMAGGIO A ASTOR PIAZZOLLA

Astor Trio con V. Madonna, D. Zezza e D. Balducci

Ore 20,00 Corte Palazzo Della Marra

Ingresso a pagamento – prenotazione obbligatoria al 3803454431

a cura dell’Associazione Cultura e Musica “G. Curci”

BARLETTA PIANO FESTIVAL 2021

Concerto dei corsisti

Ore 21,15 Hotel “La Terrazza”

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione Amici della Musica M. Giuliani

3^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE “STORIE, LIBRI E CUCNA IN PIAZZA MARINA”

Incontri con gli autori

Ore 21,00 Piazza Marina

Ingresso libero

a cura dell’Associazione Culturale PIAZZA MARINA APS

6 agosto 2021

PANDEMIA VATTEIN

Serata di intrattenimento con comici e musicisti

Ore 21,00 Anfiteatro del Castello

Ingresso libero

a cura dell’Associazione Barlett e Avest

BARLETTA PIANO FESTIVAL 2021

Omaggio a Astor Piazzolla nel centenario della nascita

Rosario Mastroserio (pianoforte)

Ore 21,15 Hotel “La Terrazza”

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione Amici della Musica M. Giuliani

BARLETTA PIANO FESTIVAL 2021

Concerto dei corsisti

Ore 21,15 Hotel “La Terrazza”

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione Amici della Musica M. Giuliani

7 agosto 2021

BARLETTA PIANO FESTIVAL 2021

Concerto dei corsisti

Ore 21,15 Hotel “La Terrazza”

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione Amici della Musica M. Giuliani

10 agosto 2021

ARCABALENA – TEATRO DELLE MARIONETTE A FILO

Ore 20,30 Parco dell’Umanità

Ingresso libero

a cura di Arcabalena di Ivana Bubnova

11 agosto 2021

ARCABALENA – TEATRO DELLE MARIONETTE A FILO

Ore 20,30 Parco dell’Umanità

Ingresso libero

a cura di Arcabalena di Ivana Bubnova

BARLETTA PIANO FESTIVAL 2021

Grandi Talenti Italiani

Josef Edoardo Mossali (pianoforte)

Ore 21,15 Hotel “La Terrazza”

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione Amici della Musica M. Giuliani

13 agosto 2021

MUSICAL “DA LA DOLCE VITA A NOTREDAME DE PARIS” CON GIÒ DI TONNO, VITTORIO MATTEUCCI GRAZIANO GALATONE

Ore 21,00

Fossato Castello

20 agosto 2021

PANDEMIA VATTEIN

Se stasera foste qui: serata dedicata ai grandi cantautori scomparsi

Ore 21,00 Parco dell’Umanità

Ingresso libero

a cura dell’Associazione Barlett e Avest

21 agosto 2021

“IO, PIERINO E L’ALTRO”

Arturo Brachetti con uno spettacolo in prima nazionale

Ore 21,00 Fossato Castello

21 agosto 2021

SCHIAVULLI (solo) EXHIBITION

Dal 21 agosto al 19 settembre

OPENING E PERFORMANCE: 21 AGOSTO

WORKSHOP: 27 agosto/ 3, 10, 19 settembre

Itinerante – Palazzo della Marra, Parco dell’Umanità, Sotterranei del Castello

Ingresso gratuito

a cura di ECLETTICA – CULTURA DELL’ARTE

POP JAZZ AND LATIN SONGS

Duo G. Continenza – M. Di Fulvio

Ore 20,00 Corte Palazzo della Marra

Ingresso a pagamento – prenotazione obbligatoria al 3803454431

a cura dell’Associazione Cultura e Musica “G. Curci”

22 agosto 2021

CONCERTO “JUST A NIGHT OF SOUL”

Ore 20,30 Villa Bonelli

Ingresso a pagamento

a cura dell’Orchestra Soundiff con la voce

recitante di Federica Magellino

24 agosto 2021

FUORI LE MURA….. storia, arte, cultura

Proiezioni, incontri, esposizioni

Dal 24 agosto al 7 settembre

Giardini De Nittis e Parco dell’Umanità

Ingresso libero

a cura di FIOF

26 agosto 2021

RISVEGLI DI SUONO II EDIZIONE

La Divina Commedia in Opera

Ore 18,30 Basilica concattedrale di Santa Maria Maggiore

Ingresso libero

a cura di Culturale Musicale “Apulia Sinfonietta”

27 agosto 2021

CONCERTO “CALL ME IRRESPONSABLE”

Omaggio a Michael Bublé

Ore 20,30 Auditorium GOS

Ingresso a pagamento

a cura di Giarletti’s Ensemble fest. Soundiff con

la voce di Umberto Giarletti

28 agosto 2021

TRANSMEDITERRANEA

Valeria Mosca & The Manouchow

Ore 20,00 Auditorium GOS

Ingresso a pagamento – prenotazione obbligatoria al 3803454431

a cura dell’Associazione Cultura e Musica “G. Curci

29 agosto 2021

CAMMINA, CAMMINA…. FIABE MUSICALI PUGLIESI

XXI Festival delle Murge

Ore 19,30 Canne della Battaglia

Ingresso libero

a cura dell’Associazione Culturale LA STRAVAGANZA

CONCERTO LIRICO-SINFONICO DI PERIFERIA “TRA MUSICA E TRADIZIONI”

Ore 18,00 Parco dell’Umanità

Ingresso libero

A cura dell’Associazione Musicale Bandistica “La Disfida di Barletta”

SOUL AND LANDSCAPES

Concerto di musica e danza

Ore 21,00 – Piazza d’Armi del Castello

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione Culturale Al Nour

1 settembre 2021

ORIENTEERING TISFIDA A BARLETTA

Evento a carattere socio-culturale

Ore 18,00 Parco dell’Umanità

Ingresso libero

a cura dell’ASD Orienteering Academy Puglia

2 settembre 2021

CONCERTO THE LEGEND OF ENNIO MORRICONE

Ensemble Symphonic Orchestra

Ore 21,00 Fossato Castello

3 settembre 2021

CinemAltino – Vivi il Borgo a Colori

Ore 18,00 – Frazione di Montaltino

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione THE WALKERS

4 settembre 2021

CinemAltino – Vivi il Borgo a Colori

Ore 18,00 – Frazione di Montaltino

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione THE WALKERS

5 settembre 2021

CinemAltino – Vivi il Borgo a Colori

Ore 18,00 – Frazione di Montaltino

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione THE WALKERS

7 settembre 2021

FUORI LE MURA….. storia, arte, cultura

Concerto Finale

Ore 20,00 – Chiesa SS Trinità/Parco dell’Umanità

Ingresso libero

a cura di FIOF

9 settembre 2021

APULIAN JAZZ DIARIES

Dal 9 al 15 settembre

Laboratorio Fotografia da palco con Davide Damato-

Ore 20,00 – Chiesa SS Trinità/Parco dell’Umanità

Ingresso libero

a cura di FIOF

15 settembre 2021

SJF2021 – OUT FRONT

Laboratori musicali e di fotografia

Ore 18-21 – Chiesa di S. Antonio

A cura dell’Associazione Spring Time Jazz Festival

16 settembre 2021

SJF2021 – OUT FRONT

Laboratori musicali e di fotografia

Ore 18-21 – Chiesa di S. Antonio

A cura dell’Associazione Spring Time Jazz Festival

SJF2021 – OUT FRONT

Mostra Fotografica

Ore 20,30 – Chiesa di S. Antonio

A cura dell’Associazione Spring Time Jazz Festival

SJF2021 – OUT FRONT

Concerto “Seven Mantras”

Ore 21,00 – Chiesa di S. Antonio

A cura dell’Associazione Spring Time Jazz Festival

17 settembre 2021

SJF2021 – OUT FRONT

Apulian Jazz Dogs feat. Eloi Calame

Ore 21,00 Palazzo Della Marra

A cura dell’Associazione Spring Time Jazz Festival

18 settembre 2021

SJF2021 – OUT FRONT

ZTL – Zone Temporanee di Lettura

Ore 18,00 Palazzo Della Marra

A cura dell’Associazione Spring Time Jazz Festival

SJF2021 – OUT FRONT

Ekyos feat. Silvia Bolognesi

Ore 21,00 Palazzo Della Marra

A cura dell’Associazione Spring Time Jazz Festival

19 settembre 2021

SJF2021 – OUT FRONT

Imaginary Roads feat Luigi Dinunzio

Ore 21,00 Palazzo Della Marra

A cura dell’Associazione Spring Time Jazz Festival

25 settembre 2021

CONCERTO “ESTRO VIVALDIANO”

XXI Festival delle Murge

Ore 18,00 Canne della Battaglia

Ingresso libero

a cura dell’Associazione Culturale LA STRAVAGANZA

26 settembre 2021

CONCERTO “ARIE SENZA PAROLE”

XXI Festival delle Murge

Ore 11,00 Canne della Battaglia

Ingresso libero

a cura dell’Associazione Culturale LA STRAVAGANZA

Le date e gli orari potrebbero essere soggetti a variazione