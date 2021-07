“Gli uffici che ospiteranno la nuova sede ARPA per il dipartimento provinciale della BAT sono finalmente pronti all’utilizzo, siamo ad un passo dalla realizzazione di un passaggio storico per tutto il territorio reso possibile dal mio costante impegno”. Ad annunciarlo è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

“Nei giorni scorsi – afferma Caracciolo – ho effettuato con il direttore amministrativo di ARPA un sopralluogo negli uffici ubicati in via D’Aragona 95 a Barletta. La sede è provvista di tutto il necessario per essere attivata e si attende solo la data della cerimonia di inaugurazione”.

“La provincia di Barletta-Andria-Trani – spiega il consigliere regionale – era rimasta l’unica sprovvista di una sede ARPA, per questo motivo l’apertura del nuovo presidio assume un valore fondamentale per il territorio. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ha investito 80mila euro per portare a compimento i lavori di ristrutturazione dei locali di via D’Aragona nei quali vedrà la luce un vero e proprio presidio di legalità ambientale reso operativo dall’impiego di 10-12 unità lavorative”.

“Con il dipartimento provinciale ARPA – conclude Caracciolo – sarà possibile creare dopo anni di scarsa attenzione le condizioni per la nascita di un Polo Ambientale al servizio della Provincia di Barletta-Andria-Trani utile per rafforzare i controlli e creare i presupposti per un maggior rispetto delle regole”.