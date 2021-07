“L’Arcivescovo, Mons. Leonardo D’Ascenzo, ringrazia don Cosimo Delcuratolo per la dedizione nel servizio di Amministratore parrocchiale svolto presso la parrocchia “Sacra Famiglia” in Barletta e annuncia con gioia che, a partire dal prossimo 31 luglio, il nuovo parroco sarà don Savino Filannino.

Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie ha nominato Parroco della Parrocchia Sacra Famiglia Don Savino Filannino. La notizia è stata trasmessa ai presbiteri della diocesi in data odierna da una comunicazione diocesana:

«L’Arcivescovo, Mons. Leonardo D’Ascenzo, ringrazia don Cosimo Delcuratolo per la dedizione nel servizio di Amministratore parrocchiale svolto presso la parrocchia “Sacra Famiglia” in Barletta e annuncia con gioia che, a partire dal prossimo 31 luglio, il nuovo parroco sarà don Savino Filannino. Don Francesco Scommegna, vicario parrocchiale, assume anche l’incarico di Amministratore parrocchiale della parrocchia “San Ruggero, Vescovo di Canne” in Barletta».

Nato a Barletta, di anni 45 anni. Ordinato presbitero il 5 maggio 2001.

È stato educatore presso il Seminario Arcivescovile di Bisceglie (2000-2001); Vicario Parrocchiale della Parrocchia Angeli Custodi e Assistente religioso del Presidio Ospedaliero di Trani (2001-2002); Missionario “Fidei Donum” presso la Parrocchia di Santa Helena in Brasile (2002-2008); Vicario Parrocchiale della Parrocchia San Giacomo in Barletta (2008-2010); Assistente Spirituale Regionale del Movimento Giovanile Missionario (2008-2011); Parroco della Parrocchia San Pietro in Bisceglie (2010-2017); Assistente Spirituale Diocesano del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC 2015-2017); Missionario “Fidei Donum” presso la Parrocchia di Cedral in Brasile (2017-2021).