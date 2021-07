Si terrà a Barletta, lunedì 26 luglio l’evento: “Pastasciutta Antifascista”, un’occasione questa per ricordare la caduta del fascismo. A organizzare il momento conviviale: l’Ambulatorio popolare e l’ANPI Barletta.

La notizia della caduta del fascismo avvenuta il 25 luglio del 1943 raggiunse i fratelli Cervi mentre erano intenti nei lavori dei campi. Sebbene sapessero che la guerra non era davvero terminata, decisero di festeggiare comunque quel giorno: nessuno sarebbe riuscito a privarli di quel momento di gioia, di pace e di speranza dopo 21 anni di dura dittatura fascista. Si procurarono la farina, presero a credito burro e formaggio e prepararono chili e chili di pasta.

La pastasciutta distribuita in piazza non fu solo un momento di festa che andava assaporato fino in fondo, ma anche un modo simbolico per riappropriarsi del luogo principe della socialità cittadina riconvertito da anni a spazio dedicato unicamente alla celebrazione del partito fascista, alle adunate a comando. Quando gli stessi Carabinieri si avvicinarono per disperdere l’assembramento non sapevano che fare: i giorni subito dopo il 25 luglio erano divenuti una terra grigia, non si capiva più quali regole valessero ancora e quali no. Alla fine anche loro si unirono ai festeggiamenti.

L’Ambulatorio popolare di Barletta e l’ANPI Barletta, per la seconda volta, vogliono rivivere la storica pastasciutta di Campegine, riproponendo lo stesso spirito di ritrovo spontaneo e festoso per ricordare una data simbolica della nostra Storia e per rinnovare l’impegno antifascista contro ogni razzismo, ogni intolleranza, ogni discriminazione.

L’appuntamento è per lunedì 26 luglio 2021 alle 19,30 presso il Ristorante “La Locanda dei Falchi”, Piazza Plebiscito n. 19

Per maggiori informazioni e per prenotazioni:

Cosimo Damiano Matteucci 327 699 2552

Roberto Tarantino 392 3698028