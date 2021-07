Inizierà mercoledì 21 luglio e continuerà fino al 24 luglio l’attività di disinfestazione adulticida su tutto il territorio di Barletta utilizzando prodotti “green” assolutamente rispettosi dell’ambiente.

Tale azione è messa in atto per contrastare la presenza di mosche e zanzare adulte sul territorio cittadino. L’intervento viene disposto dall’Amministrazione comunale d’intesa con la Asl Bt ed effettuato da Bar.S.A. S.p.A. nel pieno rispetto delle normative vigenti, soprattutto in termini di impatto ambientale. Tale azione è stata calendarizzata e divisa nelle varie zone della città e sarà messa in atto a meno di contrastanti condizioni meteorologiche. L’azione è prevista dalle ore 00.30 alle ore 06.30.

Di seguito il calendario:

• Mercoledì 21 luglio – Centro Storico, Santa Maria, Santuario

• Giovedì 22 luglio – Settefrati, Fiumara

• Venerdì 23 luglio – Patalini

• Sabato 24 luglio – Borgovilla, Montaltino, La Boccuta

Si avvisa la cittadinanza di tenere le finestre e balconi chiusi nelle ore e zone previste.