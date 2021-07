Nel pomeriggio di domani, mercoledì 21 luglio, a Barletta presso la sede della Polizia municipale si terrà un incontro tra tutti i firmatari del protocollo di intesa sul biomonitoraggio delle unghie dei bambini di Barletta sottoscritto nel 2019 e i cui risultati sono stati resi noti dal dottor Agostino Di Ciaula a fine giugno. “Ieri, come annunciato, c’è stata una riunione tecnica endoprocedimentale con il dottor Di Ciaula, il Comune di Barletta e i referenti della Asl Bt direttamente interessati – dicono Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl Bt e Cosimo Cannito, Sindaco di Barletta – durante l’incontro c’è stato un primo confronto sui dati riportati dallo stesso dottor Di Ciaula e che, al di là della pubblicazione, meritano attenzione e approfondimento da parte di tutti i soggetti istituzionali preposti alla prevenzione e alla salute ambientale”.

“Lo stesso dottor Di Ciaula ha dichiarato nel corso dell’incontro di ieri che il lavoro avviato nel 2019 ha sicuramente bisogno di approfondimento epidemiologico – continua Delle Donne – perché serve un confronto sulla metodologia usata, sui risultati e sui limiti con altri soggetti a ciò istituzionalmente preposti”.

“E’ nostro diretto interesse valutare e far valutare attentamente quanto emerso – continua il Commissario straordinario – ma, va detto per non destare inutili preoccupazioni, non è stata messa in evidenza nessuna correlazione tra la concentrazione di metalli pesanti rilevati sotto le unghie dei bambini che hanno partecipato alla rilevazione e danni o problemi clinici. E’ doveroso naturalmente portare avanti la questione, restituire a tutti i firmatari del protocollo i dati, proporre ulteriori analisi e mettere a disposizione i dati delle istituzioni preposte alla salute ambientale. Abbiamo mostrato, sin dall’inizio, il massimo interessamento alla prevenzione e alla salute pubblica e ambientale dando avvio a questo progetto e continuiamo oggi nel nostro impegno sostenendo confronto e analisi”.