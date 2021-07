E’ in programma nella giornata di martedì 27 luglio la cerimonia di inaugurazione della Questura e dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza della provincia di Barletta Andria Trani, alla presenza del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana.

Il programma della giornata prevede alle ore 10.00 la cerimonia inaugurale della Questura in Via dell’Indipendenza ad Andria; alle ore 10.50 sarà invece inaugurata la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri in Corso Imbriani a Trani; alle ore 11.35 è poi prevista l’inaugurazione della sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza in Piazza Marina a Barletta.

Alle ore 13.00, infine, presso la sede del Palazzo del Governo a Barletta è in programma la conferenza stampa nel corso della quale interverranno il Ministro Lamorgese, il Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante ed i vertici nazionali della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Pertanto, in occasione dei tre appuntamenti con le cerimonie inaugurali di Questura e Comandi Provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, agli organi di informazione sarà consentito effettuare esclusivamente riprese fotografiche/video all’interno degli spazi appositamente riservati.