“Il bando di gara d’appalto europea per i lavori di dragaggio del porto di Barletta è davvero ad un passo, sto seguendo con attenzione la verifica dei progetti in corso da parte di ASSET Puglia”. Ad intervenire sul tema è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

“Dopo l’autorizzazione ambientale concessa dalla Regione Puglia a fine maggio – afferma Caracciolo – è partita la verifica dei progetti, definitivo prima ed esecutivo poi, che l’Autorità Portuale sta effettuando grazie alla convenzione con Asset Puglia”.

“Dopo l’ultima verifica datata 16 luglio – prosegue il consigliere regionale- Asset ha manifestato all’Autorità Portuale la necessità di produrre alcuni elaborati utili a modificare ed integrare il progetto per poi poter bandire la gara che porterà all’assegnazione dei lavori”.

“L’opera dal costo complessivo di 6 milioni di euro stanziati dalla Regione Puglia renderà il porto di Barletta in grado di ospitare imbarcazioni con pescaggio fino a – 8 metri elevandolo a infrastruttura vitale per l’economia cittadina, provinciale e dell’intera Puglia. Come da 7 anni a questa parte – conclude Caracciolo – continuo a seguire con la massima attenzione l’iter di realizzazione di questo intervento fondamentale per il territorio”.