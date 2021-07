Il Commissario Straordinario della Asl Bat Alessandro Delle Donne non usa mezzi termini. La variante Delta del coronavirus rappresenta un pericolo reale da contrastare quanto più possibile in questa fase delicatissima in cui la campagna vaccinale pugliese procede con una certa rapidità. Anche nella Bat, spiega Delle Donne, le somministrazioni hanno raggiunto una gran parte dei cittadini vaccinabili e la stessa Asl ha lavorato per raggiungere i cosiddetti “incerti”.

Oltre alle varianti, il pericolo è rappresentato anche dai comportamenti incauti di alcuni cittadini che rischiano di vanificare parzialmente quanto di buono fatto sino ad oggi in termini di vaccinazioni. Fondamentale, ha spiegato il Commissario Straordinario della Asl Bat, continuare ad utilizzare le mascherine lì dove necessario e tutte quelle piccole regole che ci hanno accompagnato in questi mesi per non ripetere gli stessi errori di un anno fa. Anche chi è vaccinato con due dosi deve mantenere il giusto comportamento poiché il contagio, soprattutto con le varianti, non è da escludere. Pertanto serve responsabilità.