Viaggi diversi, ovvero viaggi di-versi, l’esperienza a cui invita il concorso-mostra “La Stradina dei Poeti”. Parte l’iscrizione alla 15esima edizione del concorso barlettano. Tutte le opere inviate partecipano all’assegnazione del Premio Giuria 1° classificato costituito dalla Targa artistica e dalla Coppa “Barletta città della poesia”; delle Medaglie (manufatto d’autore) per il 2° e 3° classificato, tutti gli altri partecipanti alla quarta posizione per merito, e per l’assegnazione dei Premi Speciali.

Ogni autore può presentare massimo due componimenti a tema libero, trascritti su carta con grandezza carattere minimo 20 . I lavori saranno messi in mostra, in forma anonima, come “panni al vento” dal 13 al 16 agosto 2021 in vico Stretto, traversa di via Duomo, zona caratteristica del Centro Storico di Barletta.

Come iscriversi

Le iscrizioni saranno raccolte dal 25 maggio al 5 Agosto, presso la sede della CeSACooP ARTE in via L. De Nittis 4/F dalle ore 18,30 alle ore 20,00 ogni martedì e giovedì , oppure potranno essere inviate in formato word con copia del versamento e dati all’indirizzo e-mail [email protected]. o a CE.S.A.COO.P.ARTE CENTROSPERIMENTAZIONEARTI, via L . de Nittis 4/F – 76121 Barletta, farà fede il timbro postale. Nel caso di inoltro a mezzo posta elettronica il termine di scadenza è fissato per le ore 21,00 del 5 agosto . Per le poesie in dialetto o lingua straniera ogni opera dovrà essere accompagnata dalla traduzione del testo in lingua italiana. Non possono partecipare componimenti già presentati al concorso .

Non è prevista alcuna tassa di iscrizione essendo il concorso-mostra senza fini di lucro e con l’obiettivo di incentivare la produzione di opere letterarie, ma si richiede un importo di €10,00 per il rimborso delle spese organizzative e dei diritti di segreteria, l’eventuale ricavato sarà utilizzato per l’avvio di progetti educativi e culturali. La quota può essere versata in contanti, tramite C/C postale n°1001604451 intestato a CE.S.A.COO.P.ARTE Centro Sperimentazione Arti Cooperative Permanenti o con Bonifico IBAN: IT31A0760104000001001604451 con causale 15° Concorso-mostra di Poesia “La Stradina dei Poeti”.

I premi

La premiazione avrà luogo sabato 25 settembre, alle ore 20,00, presso la Parrocchia Santuario “Santa Lucia” in Barletta. Tutte le opere inviate partecipano all’assegnazione del Premio Giuria 1° classificato costituito dalla Targa artistica e dalla Coppa “Barletta città della poesia”; delle Medaglie (manufatto d’autore) per il 2° e 3° classificato, tutti gli altri alla quarta posizione per merito, e per l’assegnazione dei seguenti Premi Speciali:

PREMIO “PROF. VINCENZO CICORIA” , per la creatività e l’originalità espositiva;

, per la creatività e l’originalità espositiva; Coppa “Archimede” , segnalazione giovane autore;

, segnalazione giovane autore; Premio “AEDO” , per l’immediatezza e la chiarezza del messaggio;

, per l’immediatezza e la chiarezza del messaggio; Premio “Disfida “ , per la ricerca linguistica ed espressiva;

, per la ricerca linguistica ed espressiva; Premio “Assunta “, per la profondità dei sentimenti espressi riconducibili a valori universali;

per la profondità dei sentimenti espressi riconducibili a valori universali; Premio “ Verso…. la gioia” , per i versi che inducono alla riflessione in modo simpatico e gioioso;

Verso…. , per i versi che inducono alla riflessione in modo simpatico e gioioso; Premio RADICI a chi fa del vernacolo espressione delle proprie origini;

a chi fa del vernacolo espressione delle proprie origini; Premio “Fra…mMenti di Donna”, per la particolarità dei versi dedicati al mondo femminile;

per la particolarità dei versi dedicati al mondo femminile; Premio “Augustale”, per la qualità delle opere prodotte in almeno 3 edizioni;

Premio “Santa Lucia”, per aver guardato con nuovi occhi oltre la siepe;

per aver guardato con nuovi occhi oltre la siepe; Premio “Provvida Natura” , per i versi che esaltano la bellezza della natura;

, per i versi che esaltano la bellezza della natura; Premio “Rosa”, per i versi che inducono alla speranza.

Sulla pagina facebook dell’associazione dal 12 settembre saranno pubblicati solo i titoli delle poesie possibili vincitrici dei premi speciali indicati, mentre la graduatoria per il Premio Giuria Esperti sarà resa nota nella serata della premiazione. Tutte le poesie premiate saranno lette nella serata di premiazione e pubblicate come cartoline. Queste saranno messe a disposizione durante la seconda serata, donate alla Biblioteca Comunale ed alle Biblioteche scolastiche degli Istituti della città.

Gli autori sono invitati a presenziare alla cerimonia, qualora impossibilitati , potranno delegare per iscritto oppure richiedere l’invio dei premi previo un versamento di €20,00 su C/C Postale come rimborso delle spese di spedizione. Nel sito dell’associazione www.cesacooparte.it verranno riportate ogni altro tipo di indicazioni riguardo al concorso e dopo la proclamazione dei vincitori, affinché tutti i partecipanti possano prenderne atto, gli esiti del concorso.

I giurati, i cui nomi saranno resi noti all’atto della premiazione, sono esponenti del mondo socio-culturale scelti discrezionalmente dall’associazione e valuteranno insindacabilmente tutte le opere ricevute e assegneranno le loro preferenze secondo un modulo predefinito.