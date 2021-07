Un gesto che ha le sembianze di un nuovo punto di partenza e soprattutto di sinergia quello effettuato dal cavaliere Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark, a vantaggio della città di Barletta. Un sentito ringraziamento è infatti stato pubblicato dal primo cittadino Cosimo Cannito sulla sua pagina Facebook, per rendere nota la gratitudine a nome suo e della cittadinanza, in particolare dei residenti di via Brunelleschi e del quartiere Borgovilla, per la donazione di un’area verde proprio nell’omonima via, dove sono apposti anche un impianto di videosorveglianza, una zona giochi per i più piccoli e un’area sgambamento per i cani. Un gesto spontaneo, avvenuto senza alcuna richiesta preliminare, ma solo in nome di un incontro di intenti e di una comunanza di obiettivi, «un dono generoso – come riferito dal Sindaco – fatto alla città da un imprenditore illuminato qual è il cavaliere Pomarico, che io ringrazio pubblicamente perché è stato lui a proporsi, noi non gli abbiamo chiesto nulla. Questo rientra nell’ambito delle adozioni delle aree verdi che questa amministrazione ha fortemente voluto. Colgo l’occasione per invitare gli altri imprenditori a comportarsi come il cavaliere Pomarico, noi saremo a loro disposizione e saremo al loro fianco». «Gioiamo di un cambiamento culturale – afferma il Cavaliere –, c’è stato un incontro tra un imprenditore e un’amministrazione comunale ed è questo che dobbiamo sviluppare sempre di più, meno burocrazia e più agevolazioni, per migliori risultati». E come ribadito dal primo cittadino Cannito, ovviamente ora sarà onere e onore dei cittadini conservare, mantenere e impreziosire questo inestimabile regalo.

IL VIDEO: https://fb.watch/6-yf52uHNt/

A cura di Carol Serafino