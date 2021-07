Ieri Addolorata Doronzo, una cittadina barlettana ha raggiunto il traguardo dei cento anni e ha festeggiato in compagnia del sindaco Mino Cannito e del sacerdote Don Vito Carpentiere, oltre che dei suoi cari.

Il sindaco ha lasciato un messaggio sulla sua pagina Facebook per la signora Doronzo, ricordando l’importanza di non lasciare soli i nostri anziani, patrimonio dal valore inestimabile:

“Auguri a nonna Addolorata Doronzo per i suoi 100 anni! È stato davvero emozionante per me partecipare a quello che è un traguardo storico per una nostra concittadina. È stato un piacere, inoltre, ripercorrere le stradine e i vicoli del quartiere San Giacomo e salutare tanti cittadini. Ringrazio sua figlia Concetta e la sua famiglia per quello che fanno ogni giorno per la nostra Addolorata. Stiamo vicini ai nostri anziani, ai nostri nonni: non lasciamoli soli.”

Noi della redazione ci uniamo agli auguri per la signora Addolorata e festeggiamo con lei questa ricorrenza speciale.