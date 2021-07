“Con le chiavi in tasca” di Francesco Loseto è un’altra novità editoriale inserita nel ricco calendario della seconda edizione de “Il Cinema tra Sabbia e Stelle”. La presentazione del romanzo è in programma giovedì 28 luglio alle ore 19.30 presso il Lido I Ribelli sulla Litoranea Pietro Mennea di Barletta. Dialogherà con l’autore la giornalista Floriana Tolve. Letture a cura di Marilina Sepe. Interverrà Roberta Magarelli della Florestano Edizioni.

Il libro è un’opera di fantasia eppure “con una perfetta miscela di storia e immaginazione – scrive nella prefazione la scrittrice e drammaturga Teresa Petruzzelli – nel romanzo si affiancano personaggi realmente esistiti ed altri inventati per farci assistere al consueto spettacolo della vita quotidiana che scorre nelle stradine della Giudecca di Bari (ormai scomparsa) tra la fine del ‘400 e gli inizi del ‘500”.

Loseto propone un viaggio nel tempo alla scoperta di uno spaccato spesso dimenticato nella storia de capoluogo pugliese. Seguendo i passi di un medico ebreo che giunge nel 1495 in quella che oggi è la città vecchia, l’autore descrive singoli episodi di vita degli ebrei che popolavano i rioni e attraverso la vita di David de Ysellos (un giovane macellaio ebreo barese) porta il lettore alla scoperta del rapporto della Giudecca con il resto della città nel periodo angioino e aragonese.

Personaggi realmente esistiti e altri inventati si assemblano, documenti storici di grande importanza e luoghi scomparsi reclamano così il loro diritto alla memoria. Il tutto con una narrazione piacevole e scorrevole che chiama in causa i temi della discriminazione, della schiavitù, dell’esclusione sociale, dei pregiudizi antigiudaici, della donna.

Dopo l’incontro con Francesco Loseto seguirà alle ore 21.00 la proiezione del film “Il mercante di Venezia” di Michael Radford con Al Pacino.

Gli eventi letterari del cartellone “Cinema e Libri tra Sabbia e Stelle” sono gratuiti. La rassegna a cura di Cinema 80 – Multisala Paolillo è organizzata in collaborazione con l’Associazione Il Presidio del Libro di Barletta e con il patrocinio del Comune nell’ambito del programma dell’estate barlettana “Si va in scena”.

Si richiede prenotazione ovvero acquisto on line per le proiezioni a pagamento sul sito: www.cinemapaolillo.it In difetto, per prescrizione Covid-19, all’ingresso sarà necessario lasciare nominativo e recapito telefonico.