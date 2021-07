È arrivata, in queste ore, l’ufficialità della qualificazione della squadra di atletica barlettana G.S. AVIS Barletta ASD alla finale A bronzo dei campionati nazionali di società che si terranno dal 17 al 19 Settembre a Torino.

Una notizia incredibile, incredibile come tutto il lavoro fatto in sole 2 stagioni.

A rendere indimenticabile il ritorno nell’atletica che conta sono i fantastici 15.410 punti realizzati dai nostri straordinari ragazzi, in una fase regionale che ci ha visto soccombere per soli 2 punti contro la corazzata ASD Atletica Aden Exprivia Molfetta, grazie ai quali arriviamo alla finale con il miglior punteggio.

Inutile negare le difficoltà, economiche e non, che la pandemia ha creato in questi anni ma gli sforzi e la determinazione di questo fantastico gruppo ha prevalso!

Per noi è una giornata storica che ci conferma che il percorso intrapreso è quello giusto, per questo motivo vogliamo citare e ringraziare tutti i protagonisti di questo progetto, uno ad uno: Michele Piazzolla, Lapo Bianciardi, Zohair Hadar, Angelo Didonna, Giuseppe Filpi, Giovanni Borraccino, Davide Lorusso, Giuseppe Boccaforno, Francesco Pepe, Vincenzo D’Agostino, Vincenzo Daloiso, Stefano Didonna, Alessandro Fierro, Leonardo Annoscia, Francesco Borraccino, Marco Bellusci, Michele Sabatiello.

Un ringraziamento speciale va anche ai tecnici di questi meravigliosi ragazzi che ogni giorno lavorano al loro fianco contribuendo alla loro crescita come atleti e come uomini: Renzo Giusto, Claudio Lorusso, Michele Dipace, Silvio Minervini, Angelo Palmieri.

Infine come non citare lui, il nostro direttore d’orchestra Eusebio Haliti, che insieme alla sua compagna Veronica Inglese sta realizzando il nostro sogno: riportare il glorioso G.S. AVIS Barletta ASD dove merita.

Ci vediamo a Torino per vivere insieme questa magnifica avventura.