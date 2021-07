È partita una importante campagna di lavori da parte dell’Acquedotto Pugliese che interesseranno numerose strade cittadine. Gli interventi si sono resi necessari a causa di perdite dalla conduttura principale da sostituire insieme ad alcuni tronchi trasversali. Al momento sono già stati avviati i lavori su via Madonna della Croce, via Barberini, via Guglielmo Marconi, via Vittorio Veneto, via Barbarisco, viale Dante Alighieri. L’elenco delle strade interessate è lungo e articolato, citiamo solo le vie principali: via Regina Margherita, via Roma, via Musti, piazza Divittorio, via Boggiano, via S.Francesco d’Assisi, via Imbriani, via Torino, Corso Cavour, Corso Vittorio Emanuele, via Mons. Dimiccoli, via Madonna delle Grazie, via Diaz, piazza Conteduca.

I tempi previsti per il completamento degli interventi è di circa due anni.

«L’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Cosimo Cannito – ha in fase di progettazione un nutrito programma di rifacimento dell’asfalto di numerose strade il cui bitume necessità di interventi immediati. I lavori dell’Acquedotto Pugliese ci impediscono di operare nelle vie interessate dalla sistemazione della condotta idrica, pertanto la nostra attenzione sarà rivolta alle arterie stradali non coinvolte dagli interventi dell’AP. Nei prossimi giorni sarà predisposto un articolato cronoprogramma già finanziato con 1.856.000 euro (1.600.000 rivenienti da risorse regionali, 215.000 dal bilancio comunale). Invitiamo tutti i cittadini ad avere pazienza e a sopportare gli inevitabili disagi dovuti agli scavi e alle variazioni della circolazione veicolare».