In occasione del 2237° anniversario della Battaglia di Canne (216 avanti Cristo), l’Archeoclub d’Italia Canne della Battaglia Barletta APS promuove Lunedì 2 agosto 2021 il primo annullo filatelico post lockdown – con relativa cartolina celebrativa – ufficialmente così certificato da Poste Italiane nella Provincia di Barletta Andria Trani e fra i primi dieci nell’intera Regione Puglia, con l’appuntamento teso a valorizzare i grandi Luoghi della Cultura e della Grande Storia incrementando il movimento del turismo di prossimità nel Territorio.

Come preludio alle celebrazioni ufficiali per il 50° anniversario di fondazione dell’Archeoclub d’Italia (1971-2021) nel prossimo mese di ottobre e proprio nella “vetrina” del sito archeologico di Canne della Battaglia famoso e celebre nel mondo, lo speciale annullo filatelico con relativa cartolina celebrativa sarà diffuso dal personale di Poste Italiane Filatelia dalle ore 17 alle 20 presso lo sportello filatelico temporaneo allestito nei curati giardini della suggestiva Stazioncina di Canne della Battaglia (linea ferroviaria Barletta-Spinazzola, a pochi metri dalla Terme di San Mercurio e dalla Fontana di San Ruggiero), unica stazione di tutta Italia dove si accede nel sito archeologico di fama mondiale, in stretta collaborazione con il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia ODV quale comodatario per conto di Rete Ferroviaria Italiana dell’impianto dal 2002.

La Stazioncina ed i suoi spazi aperti al Pubblico sono stati oggetto dei due Progetti di Utilità Collettiva (PUC) approvati nel 2020 e realizzati con successo, dunque reiterati anche per il 2021 dal Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta con l’impiego di qualificate risorse umane appositamente selezionate nell’ambito dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza fino ad esaurimento della misura prevista dal Governo.

LA MARCOFILIA è il collezionismo dei bolli postali ordinari e speciali. Poste Italiane, oltre ai bolli ordinari, realizza infatti “bolli speciali”, molto apprezzati dai collezionisti, che riproducono il tema di eventi di notevole interesse culturale, economico e sociale, oppure vengono realizzati in occasione delle emissioni di francobolli. Il bollo speciale è un timbro postale particolare che riproduce con scritte e immagini il tema dell’evento che si vuole pubblicizzare. Come in questa simbolica e specialissima occasione celebrativa si è scelta la classica immagine del condottiero cartaginese Annibale dal busto conservato nel Museo Archeologico di Napoli.

Nello sportello filatelico temporaneo a Canne della Battaglia il Personale specializzato di Poste Italiane distribuirà a collezionisti ed appassionati l’ampio materiale filatelico (buste primo giorno di emissione, folder etc). Saranno i Volontari dell’A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di Stato) di Barletta, che si ringraziano, a garantire il servizio d’ordine nel rispetto delle prescrizioni tuttora vigenti anti Covid-19.