«I luoghi che ospitarono la più celebre battaglia della storia dell’umanità, per la genialità messa in campo dal condottiero cartaginese Annibale, impreziosiscono il sito archeologico di Canne, uno dei più importanti e noti a livello internazionale». Nel giorno del 2237° anniversario dalla Battaglia di Canne, così scrive in una nota ufficiale il senatore Ruggiero Quarto (M5S).

«La sua appartenenza al Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto lo rende attrattivo anche da un punto di vista ambientale. Sicuramente merita la massima attenzione da parte di tutte le istituzioni, a tutti i livelli, per una sua valorizzazione. In Senato mi sto interessando del Fiume Ofanto e a breve depositerò un mio disegno di legge per l’istituzione del Parco Naturale Nazionale del Fiume Ofanto. È prevista la giusta tutela e valorizzazione dei Beni Culturali compresi nella valle ofantina, laddove brilla Canne della Battaglia.

Ma ritengo necessaria e fondamentale l’opera preziosa delle associazioni culturali e di volontariato. A tal proposito occorre dar merito all’Archeoclub d’Italia, promotrice del significativo annullo filatelico che si terrà oggi e al Comitato Pro Canne della Battaglia per lo sforzo che compiono nel mantenere viva la Storia e fruibili i luoghi. Ma, non di meno, anche tutti i cittadini dovrebbero avere nel cuore il meraviglioso sito, che adeguatamente valorizzato da un punto di vista storico, archeologico, ambientale potrebbe estrinsecare tutte le potenzialità turistiche che possiede».