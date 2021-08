«Mi rialzo presto, tranquilli. Grazie a Mino Cannito per la visita e grazie a tutti coloro i quali mi hanno scritto in questi giorni. #teniamoBotta». Sono le parole del Sindaco di Trani dalla sua camera dell’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta dove è stato ricoverato in seguito all’incidente di sabato pomeriggio a Trani, in via Regina Elena.

Il primo cittadino tranese ha tranquillizzato tutti con un post sulla sua pagina Facebook. Accanto a lui il collega (Sindaco) di Barletta.