Ne vale la pena? Capita di chiederselo, quando si trascorre la vita al servizio dei deboli e dei bisognosi, perché nessuno è inesauribile, nessuno ha una pazienza d’acciaio, nessuno è avulso da stanchezza. Eppure, non soltanto ne vale la pena… ma ne vale una vita. Da qui il titolo di un cortometraggio significativo, realizzato dall’associazione di volontariato Enpa Barletta nella città di Eraclio e che vede come protagonista la nostra mezzofondista Veronica Inglese, nelle vesti di una volontaria. Il video, realizzato dal filmmaker Alfredo Melidoro, con la partecipazione di Massimiliano Vaccariello, Eusebio Haliti, il Mister Michele Dipace, Francesco Calabrese e i compagni di allenamento di Veronica, vuole essere il vettore di un messaggio: mostrare e dimostrare qual è la quotidianità di chi decide di intraprendere la strada del volontariato, in modo disinteressato e mirato solo al servizio di chi ha bisogno di una “mano stesa”. Il cortometraggio, della durata di 2.53 minuti, ritrae Veronica alle prese con la vita di tutti i giorni, dipanata tra momenti della giornata assolutamente consueti: un caffè con un’amica, una passeggiata, un pomeriggio d’allenamenti, un pisolino ristoratore. Ad interrompere la sistematicità di questa sequenza apparentemente diluita, lo squillo del cellulare, un richiamo all’ordine e all’allerta, per il quale subito corre via (chi meglio di lei può farlo) in soccorso dei piccoli amici pelosi da assistere. Ed è questo in fondo ciò che vive un volontario nella sua normalità: smezza il proprio tempo per regalare “altro” tempo a chi potrebbe perdere per sempre questa opportunità, in una gara che “vale sempre la pena disputare”. Il cortometraggio termina con una frase che funge da stendardo: “Rispettare e supportare concretamente il volontariato è un dovere non solo civico, ma anche morale”, insieme ad alcune immagini che rivelano i progressi fatti da alcuni animali salvati da sorti incerte proprio grazie all’aiuto di Enpa Barletta. Il video è visibile anche sul profilo Instagram e sul canale YouTube dell’associazione.

IL VIDEO: https://fb.watch/7dRRIWrd3m/

A cura di Carol Serafino