È stato trasmesso a S.E. il

Prefetto, nell’ottica della collaborazione interistituzionale e dei principi dell’Amministrazione Trasparente, l’elenco delle ditte che hanno manifestato l’interesse ad essere invitate a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di Realizzazione di parcheggio interrato nell’Area ex Distilleria (giusto avviso pubblico del 9 luglio – rep. 2382), per un importo stimato di €. 2.889.740, nonché per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di alloggi per utenze differenziate nell’area ex Distilleria (giusto avviso pubblico del 9 luglio – rep. 2383), per un importo stimato di €. 2.575.000.

Si coglie l’occasione per precisare che, per quanto riguarda il Canale H, diversamente da quanto precedentemente comunicato, per l’affidamento dei lavori è stata indetta procedura negoziata senza bando, a mezzo lettera invito. Anche l’elenco delle ditte invitate a tale procedura è stato trasmesso a S.E. il Prefetto.