In merito all’ordinanza dirigenziale afferente la regolamentazione viaria per il fine settimana di Ferragosto (sabato 14 e domenica 15) si PRECISA che l’ingresso in auto e il parcheggio delle stesse sarà interdetto dalle ore 20 alle ore 6 sia lungo la Strada delle Salinelle (da ultimo lotto della controstrada del Lungomare Pietro Paolo Mennea – c/o Lido Massawa – a primo incrocio con strada Pantaniello) che sulla controstrada del Lungomare “Pietro Paolo Mennea” (tratto immediatamente dopo via Luigi Dicuonzo sino a Lido Massawa).

Stesse norme dalle ore 23.30 alle ore ore 6 sulla Litoranea di Ponente nel tratto stradale dopo via Luigi Dicuonzo (lato Cimitero) sino alla strada per le Salinelle.

Potranno continuare a tenere parcheggiate le proprie autovetture all’interno delle strade interdette al traffico tutti coloro i quali sosteranno nelle stesse strade prima delle suddette fasce orarie.

Le limitazioni in questione, finalizzate a contrastare i fenomeni di incivilita e illegalità degli ultimi giorni, riguarderanno solo le ore serali/notturne.

Sarà consentito l’accesso pedonale.

Inoltre è stata pubblicata sull’albo pretorio un’ordinanza sindacale di “divieto accensione fuochi e uso fornelli su aree demaniali”. Ecco il testo:

È interesse di questo Ente garantire all’intera collettività cittadina la piena fruizione delle spiagge, e delle litoranee, in sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche sanitarie, nonché promuovere un’immagine curata delle litoranee, soprattutto nel periodo estivo, caratterizzato dalla presenza di turisti e visitatori;

Con l’approssimarsi della festività di ferragosto, a causa della diffusa e consolidata usanza dell’accensione di falò, di campeggi e bivacchi notturni indiscriminati, così come purtroppo già accaduto nella notte recente di San Lorenzo, le spiagge libere del territorio comunale sono oggetto di gravi atti di inciviltà e vandalismo con abbandono di rifiuti di qualsiasi genere e conseguenti problematiche anche di ordine igienico sanitario;

Considerato che, con atto dirigenziale n. 663 del 6 maggio 2021 è stata approvata, da parte del competente settore regionale, l’Ordinanza Balneare Regione Puglia 2021, dove all’art. 4, lettera f, si prescrive il divieto, sulle aree demaniali della costa pugliese, di accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate;

Considerato, inoltre, – che l’accensione di fuochi sugli arenili rappresenta sia un pericolo ambientale che un pericolo per la pubblica e privata incolumità; – che i predetti comportamenti pregiudicano gravemente il libero utilizzo degli arenili pubblici e la loro libera fruizione;

Ritenuto, pertanto, – urgente ed improcrastinabile adottare idoneo ed ulteriore provvedimento, che in aggiunta alla disposizione regionale sopra richiamata, sia finalizzato a salvaguardare e tutelare la salubrità dei luoghi, il decoro urbano, l’igiene pubblica e la pubblica sicurezza della cittadinanza;

[…]

ORDINA

Per i motivi riportati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, al fine di salvaguardare, tutelare e preservare la sicurezza, l’igiene pubblica e il decoro urbano delle spiagge e delle litoranee cittadine:

1. il divieto assoluto, in spiaggia e nelle aree demaniali dell’intero territorio comunale, di detenzione e trasporto di legna, carbone e di qualsiasi altro materiale utilizzabile per l’accensione di fuochi;

2. il divieto assoluto, in spiaggia e aree demaniali dell’intero territorio comunale, di deposito e/o abbandono di rifiuti di qualsiasi genere il cui conferimento va effettuato negli appositi contenitori posizionati sull’arenile;

3. il divieto assoluto di installare in spiaggia tende ed accampamenti di qualsiasi genere;

4. il divieto assoluto di accensione, con qualsiasi tipo di combustibile, di fuochi in spiaggia e su tutte le aree demaniali dell’intero territorio comunale;

Tutte Le Forze di Polizia sono incaricate dell’esecuzione e della vigilanza sull’osservanza della presente ordinanza.