Belle promesse, belle speranze, giovani talentuosi e ricchi di creatività caratterizzano gli incontri del nutrito cartellone della rassegna “Cinema e Libri tra Sabbia e Stelle”. Lunedì 16 agosto alle ore 19.30 il Lido I Ribelli di Barletta ospita l’eclettico Giuseppe Arcieri. Conversazione affidata al regista Daniele Cascella, introduce la giornalista Floriana Tolve.

Classe 1997, nato a Foggia ma residente a Barletta, da sempre appassionato di cinema, Giuseppe Arcieri studia nuove tecnologie dell’arte presso l’Accademia delle Belle Arti del capoluogo dauno. Amante soprattutto del neorealismo, di Vittorio De Sica, del maestro Sergio Leone, nel corso del triennio realizza numerosi cortometraggi in concorso nei festival nazionali e internazionali.

Duplice l’attenzione nei confronti di Arcuri durante l’evento del 16 agosto. Il giovane filmmaker barlettano promette bene sia da un punto di vista letterario che cinematografico.

La prima “messa a fuoco” riguarda la presentazione del suo libro “C’era una volta Sergio Leone”. Un omaggio al cinema italiano, a uno dei registi più studiati in America. Una idea nata grazie ad un compito assegnato a Giuseppe dal suo docente in occasione dell’esame di Regia. Un testo che ripercorre tutta la carriera artistica e professionale di Sergio Leone, sceneggiatore e produttore cinematografico, senza trascurare il profondo legame e la straordinaria amicizia con Ennio Morricone autore delle splendide colonne sonore dei suoi film.

Il secondo aspetto da evidenziare riguarda il corto “C’era una volta il Covid”, realizzato da Arcieri, candidato al David di Donatello 2021 e vincitore di tre premi al Garoa Award, il Monthly Film Festival di Sao Paulo, una competizione tesa a promuovere i registi indipendenti di tutto il mondo.

Il breve video, che sarà proiettato durante la serata, ha come protagonista Antonio Sarcinelli, un 70enne che si trova a dover affrontare una pandemia inaspettata i cui risvolti lo portano a vivere in totale solitudine. L’anziano non si abbatte, riscopre, invece, giorno dopo giorno, le piccole-grandi cose che la quotidianità offre: anche i semplici suoni della natura sono un dono che rincuorano l’uomo.

Un messaggio di speranza e fiducia in un clima difficile e denso di incognite. Nel video sono omessi volutamente i dialoghi per dare spazio alle immagini e alle espressioni. Un corto nato durante il lockdown in perfetta armonia con lo sceneggiatore Michele Piazzolla e Vittoria Diletta Filograsso, esperta del suono.

Il corto ha anche partecipato alla rassegna Video Ergo Sum a Bari.

Dopo l’incontro con Giuseppe Arcieri seguirà alle ore 21.00 la proiezione del film “Dopo il matrimonio” di Bart Freundlich.

Gli eventi del cartellone “Cinema e Libri tra Sabbia e Stelle” sono gratuiti. La rassegna a cura di Cinema 80 – Multisala Paolillo è organizzata in collaborazione con l’Associazione Il Presidio del Libro di Barletta e con il patrocinio del Comune nell’ambito del programma dell’estate barlettana “Si va in scena”.

Si richiede prenotazione ovvero acquisto on line per le proiezioni a pagamento sul sito: www.cinemapaolillo.it In difetto, per prescrizione Covid-19, all’ingresso sarà necessario lasciare nominativo e recapito telefonico.

Si informa il pubblico che, in ottemperanza al decreto del 22.07.2021, per accedere all’arena è necessario essere in possesso della certificazione “Green Pass” ovvero dell’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.