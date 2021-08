Il tempo dovrebbe portare “consiglio” e invece in alcune aree di Barletta pare che il passare del tempo porti soltanto completo degrado e abbandono. Negli scorsi giorni infatti ci siamo imbattuti in diverse aree ai lati di viale Tommaso Traetta, la strada che dal quartiere “Rossini” conduce all’Ospedale Monsignor Raffaele Dimiccoli, completamente ricoperte di rifiuti sparsi tra le sterpaglie bruciate.

La scena non ci è nuova in città, purtroppo sono diverse le zone che presentano aree vagamente “campagnole” a due passi da alcune tra le vie più battute della città della Disfida, con masse di rifiuti sparsi in ogni dove. Colpisce molto il fatto che in questo caso ci troviamo proprio a due passi dall’ospedale, un luogo frequentatissimo da barlettani e non che ogni giorno transitano, prevalentemente in automobile, passando proprio accanto a queste due zone “incivilmente deturpate”.

Dalle foto in galleria è infatti possibile vedere come siano diversi i mezzi di passaggio su questa strada, in fondo alla quale è ben visibile proprio la struttura del Dimiccoli. Le area in questione presentano una serie di erbacce, ammassi di sterpaglie bruciacchiate e rifiuti di varia entità e grandezza dei quali risulta davvero difficile comprendere la provenienza. Parliamo di sedie, buste, bottiglie in vetro e molti altri resti di immondizia praticamente abbandonata qui, quasi per dispetto, proprio nei pressi di un luogo di cura davvero importante per la nostra città e per molte delle cittadine limitrofe.

Difficile non notare questa situazione, altrettanto difficile non fare qualcosa per migliorarla. Per questo il nostro augurio, in quest’atmosfera ancora festosa nei pressi delle vacanze, è che si possa intervenire tempestivamente ripulendo le aree, sia per una questione di salute pubblica che per decoro e senso di civiltà.