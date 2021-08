217 nuovi contagi da covid nelle ultime 24 ore a fronte di 12.761 tamponi effettuati. Il tasso di positività cala all’1,7%. Gli effetti della pandemia in Puglia continuano ad essere molto più blandi rispetto a quasi tutte le altre regioni italiane.

La conferma arriva dall’ultimo bollettino epidemiologico che riporta un aumento delle persone attualmente positive in Puglia di sole 13 unità rispetto a ieri. La quarta ondata della pandemia non sta mandando in affanno il sistema ospedaliero. I ricoverati per covid passano da 140 a 145 ma i pazienti in terapia intensiva rimangono stabilmente 23 per il quarto giorno consecutivo. Anche per effetto della diffusione dei vaccini, i malati gravi di covid sono solo lo 0,5% della popolazione colpita dal virus.

Un terzo dei nuovi contagi registratisi in Puglia è in provincia di Lecce, dove si contano 61 casi, seguita dalla provincia di Bari con 37, da quella di Foggia con 35, dal territorio brindisino con 30, dalla Bat con 27 e dalla provincia di Taranto con 14. Due le vittime del virus in tutta la regione, dove nelle ultime 24 ore si sono registrate anche 202 guarigioni.