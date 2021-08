“I sessanta milioni stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per il rafforzamento dei porti di Bari e Barletta dimostra l’attenzione del Governo verso il nostro territorio e la volontà forte di investire nelle infrastrutture strategiche per accrescerne lo sviluppo”. Lo dichiara la senatrice Assuntela Messina, sottosegretario di Stato alla

Presidenza del Consiglio per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

“Nell’ambito delle risorse assegnate alle Autorità Portuali per il rafforzamento dei porti e la maggiore resilienza ai cambiamenti

climatici, ben metà del totale sono destinati ai porti di Bari e

Barletta dove saranno eseguiti, rispettivamente, lavori per 40 milioni

di euro per il completamento della strada camionale tra l’A14 e il

porto di Bari, e 20 milioni per il prolungamento di entrambi i moli

foranei e l’adeguamento dei fondali nel porto di Barletta.

Condividendo la soddisfazione per tale intervento con il Presidente

dell’Autorità portuale Ugo Patroni Griffi, possiamo indubbiamente

affermare che trattasi di un investimento fondamentale per sostenere

l’ampliamento dell’operatività dei porti, grazie al quale sarà

possibile garantire lo sviluppo dei traffici commerciali e

dell’economia del territorio”.

“Queste risorse – conclude Messina – si affiancano a quelle previste

per i porti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) di cui

sono già stati approvati e assegnati 2,8 miliardi di euro del Fondo

complementare, a testimoniare quanto si stia investendo nello sviluppo

di queste importantissime infrastrutture”.