E’ tutto pronto per la 25^ edizione del Festival Internazionale “Castel dei Mondi” di Andria che come ogni anno chiude la stagione estiva nel segno della cultura, dell’arte e del teatro.

La rassegna culturale della città federiciana, organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese e finanziata dalla Regione Puglia, si terrà dal 27 agosto al 5 settembre, negli otto punti designati: Oratorio Salesiano, via Regina Margherita, Biblioteca Comunale, piazza Catuma, Palazzo Ducale, Chiostro San Francesco, Officina San Domenico e Camera del Lavoro. Alcune esibizioni si terranno anche in altri punti della città e Castel del Monte.

«Il Castel dei Mondi – scrivono dalla produzione artistica – è un luogo dove si sperimentano progetti di relazione coi territori e le comunità di riferimento nonché di partecipazione creativa degli spettatori; svolge un ruolo di scoperta, di rigenerazione e di nuova funzionalità di luoghi e spazi, dislocando le proposte artistiche in contesti imprevedibili che hanno creato traiettorie percorsi e narrazioni inedite di strade e piazze cittadine, svolgendo un’opera di contaminazione con musei, chiese abbandonate e palazzi storici; favorisce il dibattito culturale intorno alla creazione contemporanea, organizzando in modo continuativo incontri e discussioni intorno ai temi della produzione artistica. Il Festival è un’arma potente contro la paura e il dolore, l’arte e la cultura vanno rese accessibili a chi ne ha più bisogno: oggi per difenderci da un nemico terribile e insidioso, domani per tornare a fiorire».

Attesa per la prima nazionale di “Man” con le installazioni colossali dell’artista australiana Amanda Parer e per le quattro prime regionali: “Parole imbrogliate – Lezioni Spettacolo su Eduardo De Filippo”, “Venire al Mondo”, “Silent Porn” e “Romeo e Giulietta, una storia d’amore”. Spazio in questa edizione anche alla musica con “Ennio Morricone e il cinema musicale”, protagonista sarà l’artista andriese Federica Fornabaio ai piedi di Castel del Monte.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL XXV FESTIVAL CASTEL DEI MONDI

Biglietti e abbonamenti sono reperibili presso la sede della segreteria del festival allestita all’interno dello IAT Andria (Piazza Catuma) dal lunedì alla domenica (09.30 – 12.00 / 17.30 – 20.30). Tel. 0883/290229. La biglietteria sarà aperta a partire da giovedì 19 agosto.