Salgono a quasi 17mila i tamponi effettuati in un solo giorno in Puglia e si contano anche 364 nuovi casi di contagio da Covid-19. C’è anche un decesso. La BAT è la provincia più colpita in questo momento con 118 nuovi casi di contagio ed a seguire c’è la Provincia di Lecce con 82 e poi Bari con 79. Buone notizie dai negativizzati che segnano un record in questa quarta ondata con 337 pugliesi che hanno finalmente sconfitto il virus. Aumentano di poco gli attualmente positivi che ora sono a 4505. L’incidenza di casi ogni 100mila abitanti negli ultimi sette giorni si attesta attorno ai 45 sempre al di sotto della soglia di 50. Ben saldo al momento il colore bianco per la Puglia che dopo il monitoraggio del Ministero della Salute sarà sicuramente nella zona con minori restrizioni almeno fino a fine mese.

Ci sono tuttavia 9 ricoveri in più nelle strutture ospedaliere pugliesi rispetto a ieri con un totale di 187 pazienti. 24 quelli in terapia intensiva con un tasso di occupazione che resta attorno al 5% per l’area critica. In area medica si sfiora ormai il 6% di occupazione dei posti letto. In entrambi i casi si è comunque ben al di sotto delle soglie fissate dal Ministero della Salute. Con il progressivo aumento dei numeri nella BAT, tuttavia, torna ad esser parzialmente Covid l’Ospedale di Bisceglie che al momento resta comunque misto. In rianimazione si contano 4 pazienti al momento con un nuovo ricovero di una donna 52enne vaccinata con seconda dose effettuata a maggio. Nel reparto di malattie infettive, invece, sono 17 i pazienti ricoverati, sette in subintensiva e 13 in area medica tra cui anche quattro minori. C’è anche un decesso nella sesta provincia con un 82enne non vaccinato