Anche le abitazioni alle ultime tre famiglie barlettane interessate dal crollo dello scorso 16 giugno in via Curci sono state restituite ai legittimi proprietari. Ne ha dato notizia il sindaco Cosimo Cannito. «Una disgrazia che per fortuna non ha provocato decessi, ma tanto disagio e sofferenza alle famiglie» le sue parole. «I tempi sono stati davvero brevi, non mi aspettavo questo risultato – sottolinea il sindaco – va detto che l’amministrazione comunale ha fatto tutto il possibile in termini di aiuti economici e psicologici verso le famiglie interessate. I tre feriti stanno bene potranno tornare alle proprie attività anche se c’è il problema delle abitazioni». Tre case restano infatti sotto sequestro. «C’era un caso di disagio economico importante e l’amministrazione ha trovato una soluzione per queste persone. Ringrazio l’Enel, Italgas, i lavori pubblici del comune e tutti gli ingegneri che si sono prestati perché le famiglie soffrissero il meno possibile».