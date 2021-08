Sono 173 i nuovi casi di contagio da Covid-19 rilevati in Puglia nell’ultimo bollettino epidemiologico su oltre 15mila e 500 test. Si rileva anche un decesso ma sono 231 i negativizzati ed allora tornano a scendere, rispetto a ieri, gli attualmente positivi che al momento in regione sono 4572. Brutte notizie, invece, arrivano dai ricoveri visto che c’è un aumento di pazienti nelle terapie intensive pugliesi attualmente con 25 posti letto dedicati mentre sono 207 coloro i quali sono nelle aree non critiche. Un balzo in avanti di 24 unità in una sola giornata. Un balzo in avanti che porta le percentuali di occupazione al 5% in area critica ed oltre il 7% in area medica. Per quanto riguarda invece i numeri giornalieri divisi per provincia c’è Lecce in testa con 46 nuovi contagi ed a seguire Taranto con 34. Poi la BAT con 30, Brindisi e Foggia rispettivamente con 24 e 20 nuove positività. Stabile in Puglia l’incidenza di casi ogni 100mila abitanti negli ultimi giorni che si attesta sempre di poco sotto ai 50.