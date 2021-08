È stato riattivato, presso la biblioteca comunale “Sabino Loffredo”, il servizio di audiolibri in favore delle persone inabili alla lettura. Una convenzione sottoscritta con l’associazione Amici del libro parlato per i ciechi d’Italia “Robert Hollman”, del Lions club Verbania – onlus, approvata di recente dalla Giunta comunale, consentirà ai non vedenti, agli ipovedenti, ai dislessici e in generale alle persone non in grado di leggere l’accesso all’ascolto o il prestito di libri parlati da un’audioteca di oltre diecimila titoli, messi a disposizione in rete dalla stessa associazione attraverso registrazioni in formato elettronico. Il servizio era stato sospeso per cause estranee all’Amministrazione comunale.

Per usufruirne bisogna inviare all’indirizzo mail [email protected] la certificazione medica attestante la disabilità fisica o sensoriale che impedisce al richiedente di leggere in modo autonomo o, in sostituzione, una fotocopia della tessera d’iscrizione all’UICI. Sarà necessario trasmettere via mail anche il modulo per il trattamento dei dati personali /liberatoria, scaricabile on line su http://www.libroparlatolions.it/backoffice/ckfinder/userfiles/files/modulo_unico_LPL.pdf. Ad iscrizione avvenuta l’utente riceverà, via mail, le credenziali per l’accesso alla funzione di download dei libri nel formato Mp3 collegandosi a www.libroparlatolions.it.

Il prestito degli audiolibri è disponibile anche utilizzando le applicazioni per smartphone e tablet.