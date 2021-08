Si terrà martedì 31 agosto 2021 alle ore 10,30, presso la sezione di Barletta della Lega Navale italiana, la conferenza stampa di presentazione dei Campionati italiani di Coastal rowing e Beach sprint che si disputeranno nella città della Disfida dal 10 al 12 settembre 2021.

Interverranno:

Roberto Pio Rizzi, presidente C.O.C.I. (Comitato Organizzativo Campionati Italiani)

Giuseppe Gammarota, presidente Lega Navale italiana, sezione Barletta

Contrammiraglio Gabriele Botrugno, direttore generale Lega Navale italiana

Luciana Reale, consigliera F.I.C. (Federazione Italiana Canottaggio)

Giuseppe Abbagnale, presidente F.I.C. in video conferenza

Saluti istituzionali:

Cosimo Cannito, sindaco di Barletta

La manifestazione sportiva, organizzata dal C.O.C.I., presieduto da Roberto Pio Rizzi e dalla F.I.C., presieduta da Giuseppe Abbagnale che vede l’apporto della Lega Navale Italiana sezione Barletta, presieduta da Giuseppe Gammarota, si svolgerà sulla litoranea Pietro Mennea. Oltre ad assegnare i titoli di Campioni di Italia 2021 nelle categorie assoluti, Junior, Senior e Master la competizione sarà prova di qualificazione per i Campionati del Mondo che si svolgeranno dal 24 settembre al 3 ottobre 2021 a Oeiras in Portogallo.

Per l’edizione 2021 si attendono circa 500 atleti provenienti da ogni parte d’Italia tra questi anche grandi campioni della squadra olimpica. Le scorse edizioni si sono tenute a Pescara nel 2019 e a Lignano nel 2020.

Per i Campionati italiani di Coastal rowing e Beach sprint, gli atleti saranno chiamati a competere in tre differenti giornate: venerdì 10 settembre si terranno le gare eliminatorie, sabato 11 settembre si disputeranno le finali di Endurance (6 km), infine domenica 12 settembre le finali di Beach sprint: un mix di corsa sulla sabbia e gara di velocità in barca. Tre giorni all’insegna dello sport ma anche del divertimento per tutti i partecipanti.

L’evento sportivo ha il patrocino della Regione Puglia e del Comune di Barletta. La manifestazione si configurerà quale banco di prova per il Campionato italiano di Beach sprint del prossimo anno.

Il Coastal Rowing o canottaggio costiero è un tipo di voga che nasce in Francia verso la fine degli anni 80 da un’idea del navigatore oceanico Gerard D’Aboville.

L’idea era quella di realizzare barche idonee a reggere un mare formato da onda e vento.

Un nuovo modo di intendere il canottaggio, dove l’agonismo vuole la sua parte ma emerge soprattutto il rapporto canottiere/mare/natura.

Per poter accedere alla conferenza stampa è necessario esibire il Green pass, secondo le vigenti norme atte al contrasto del Covid-19.