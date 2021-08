“Syrena Diserti” è un libro di botanica fantastica, un testo illustrato scritto a quattro mani da Maria Luigia Troiano e Ivano Talamo.

L’opera, edita da PAV Collana Storie di vita, sarà presentata nel corso dell’ultimo appuntamento di “Cinema e Libri tra Sabbia e Stelle” in programma martedì 31 agosto alle ore 19.30 al lido i Ribelli di Barletta sul lungomare Pietro Mennea. Ospite della serata la scrittrice Maria Luigia Troiano. Dialogherà con l’autrice Antonio Giordano del Gruppo di Lettura dell’Associazione Il Presidio del Libro di Barletta. Introdurrà la giornalista Floriana Tolve.

È una pianta antica la Syrena Diserti: un vegetale crudele e affascinante di cui si racconta che si nutra delle sue vittime con dolcezza, con l’inganno di piacevoli allucinazioni, facendo loro immaginare ciò che ardentemente desiderano e che hanno perso per sempre. Ma nessuno può affermare con certezza di averla vista. Nessuno, tranne il botanico svedese Olafsonn che dedicò gran parte della sua vita allo studio di questo straordinario vegetale. Secondo il botanico la pianta, caratterizzata da uno sgargiante colore rosso, può arrivare ad un’altezza di circa due metri ed è dotata di un fusto all’apparenza rigido, in realtà decisamente flessibile con ramificazioni terminanti in un complesso sistema tubolare che emette una essenza intensa e dolcissima in grado di agire sui neurotrasmettitori delle vittime al punto da indurli a credere e a interagire realmente con tutto ciò che maggiormente anelano. Toccando le estremità della Syrena per loro comincia una lenta agonia. Con una ricerca durata vari lustri l’esperto Olafsonn descrive dettagliatamente un numero imponente di casi. La comunità scientifica, tuttavia, non ha mai espresso un parere definitivo in merito.

La premessa del libro incuriosisce. La mancanza di qualcosa e di qualcuno caratterizzano l’opera. Il testo e le illustrazioni (dualismo dei colori: blu per il mondo reale e rosso per le allucinazioni) ruotano intorno al contrasto tra essere e non essere, avere e non avere. Il sogno dei desideri erode la mente e porta alla morte. Una novità editoriale con una profonda allegoria che merita di essere letta.

Maria Luigia Trioiano è originaria di Manfredonia. Vive a Foggia, è laureata in Lettere Classiche e insegna lettere nelle scuole medie. Ha vinto diversi premi internazionali di poesie. Negli ultimi anni si è dedicata maggiormente alla prosa scrivendo articoli e racconti. Il 5 novembre 2017 il suo poemetto sulle storie del mare “Di sale e d’anima” è andato in scena con il concerto per voce recitante, ensemble ed elettronica all’interno della stagione concertistica dell’Associazione Curci di Barletta.

Dopo l’incontro con Maria Luigia Troiano seguirà alle ore 21.00 la proiezione del film “Big Fish – Le storie di una vita incredibile” di Tim Burton.

Gli eventi letterari del cartellone “Cinema e Libri tra Sabbia e Stelle” sono gratuiti. La rassegna a cura di Cinema 80 – Multisala Paolillo è organizzata in collaborazione con l’Associazione Il Presidio del Libro di Barletta e con il patrocinio del Comune nell’ambito del programma dell’estate barlettana “Si va in scena”.

Si richiede prenotazione ovvero acquisto on line per le proiezioni a pagamento sul sito: www.cinemapaolillo.it. In difetto per prescrizione Covid-19, all’ingresso sarà necessario lasciare nominativo e recapito telefonico.

Si informa il pubblico che, in ottemperanza al decreto del 22.07.2021, per accedere all’arena è necessario essere in possesso della certificazione “Green Pass” ovvero dell’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.