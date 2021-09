Presentati i dettagli del programma dei Campionati italiani di Coastal rowing e Beach sprint che si terranno a Barletta dal 10 al 12 settembre 2021.

Alla conferenza stampa di ieri mattina sono intervenuti:

Roberto Pio Rizzi, presidente C.O.C.I. (Comitato Organizzativo Campionati Italiani)

Giuseppe Gammarota, presidente Lega Navale italiana, sezione Barletta

Contrammiraglio Gabriele Botrugno, direttore generale Lega Navale italiana

Luciana Reale, consigliera F.I.C. (Federazione Italiana Canottaggio)

Giuseppe Abbagnale, presidente F.I.C. in video conferenza

Stefano Oppo, medaglia Olimpiadi di Tokyo nel doppio pesi leggeri maschile di canottaggio

Saluti istituzionali:

Cosimo Cannito, sindaco di Barletta

La manifestazione, organizzata dal C.O.C.I. presieduto da Roberto Pio Rizzi e dalla F.I.C., presieduta da Giuseppe Abbagnale che vede l’apporto della Lega Navale Italiana sezione Barletta, presieduta da Giuseppe Gammarota, si svolgerà sulla litoranea Pietro Mennea. Oltre ad assegnare i titoli di Campioni di Italia 2021 nelle categorie assoluti, Junior, Senior e Master la competizione sarà prova di qualificazione per i Campionati del Mondo che si svolgeranno dal 24 settembre al 3 ottobre 2021 a Oeiras in Portogallo.

Per l’edizione 2021 si attendono circa 500 atleti provenienti da ogni parte d’Italia tra questi anche grandi campioni della squadra olimpica. Le scorse edizioni si sono tenute a Pescara nel 2019 e a Lignano nel 2020, quest’anno è stata scelta la città della Disfida. “La Lega Navale Italiana sezione Barletta è stata designata quale sede di uno dei centri remieri territoriali assieme alle città di Lignano, Ravenna e Pescara – spiega Roberto Pio Rizzi, presidente del Comitato regionale F.I.C. Puglia e Basilicata. Si tratta di un grande riconoscimento non solo per la città ma per la sesta provincia e tutta la Puglia, in quanto ci consentirà di entrare in circuiti di gare di primaria importanza come la Adriatic Cup e l’istituendo Trofeo Filippi”.

“Una grande occasione e medaglia per Barletta – dichiara Giuseppe Gammarota, presidente della Lega Navale Italiana sezione Barletta. Accogliere atleti provenienti da tutto il Paese vuol dire finalmente rendere giustizia alla nostra bellissima costa che si presta per la sua conformazione all’organizzazione di eventi sportivi. Il nostro augurio è che al termine delle tre giornate si possa guardare con più rispetto e consapevolezza all’enorme patrimonio marinaro che caratterizza la nostra città”.

Per i Campionati italiani di Coastal rowing e Beach sprint, gli atleti saranno chiamati a competere in tre differenti giornate: venerdì 10 settembre si terranno le gare eliminatorie, sabato 11 settembre si disputeranno le finali di Endurance (6 km), infine domenica 12 settembre le finali di Beach sprint: un mix di corsa sulla sabbia e gara di velocità in barca. Tre giorni all’insegna dello sport ma anche del divertimento per tutti i partecipanti.

Un grande evento che incentiverà in Puglia il cosiddetto turismo sportivo, da alcuni anni in costante crescita in tutta Italia. “Non si tratta solo di una grande opportunità per il movimento remiero cittadino e regionale, ma anche per gli operatori economici – sottolinea il presidente del C.O.C.I. – in quanto la manifestazione agonistica potrà conciliare anche con le vacanze di tante famiglie amanti del mare e dello sport. A tal proposito – conclude il presidente Roberto Pio Rizzi – mi preme ringraziare le tante realtà aziendali territoriali che hanno deciso di correre al nostro fianco in qualità di sponsor, perché senza i loro supporto nulla sarebbe possibile”.

L’evento sportivo, patrocinato dalla Regione Puglia e dal Comune di Barletta, si terrà sulla litoranea Pietro Mennea a Barletta dal 10 al 12 settembre 2021. La manifestazione si configurerà quale banco di prova per il Campionato italiano di Beach sprint del prossimo anno. Ma questa è già un’altra storia.