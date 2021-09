Nuove regole sull’utilizzo del Green Pass a partire da domani in tutta Italia. La certificazione verde dal 1 settembre infatti sarà esteso anche ai mezzi di trasporto pubblico, con alcune eccezioni, e diventa obbligatorio per il personale scolastico e universitario e per studenti delle università. Ratificata anche la durata totale del green pass che è stata prolungata a 12 mesi.

Ma entriamo nel dettaglio. Il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la certificazione verde per l’accesso alle strutture didattiche. Sempre dal 1 settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo di mezzi di trasporto come aerei, e navi e traghetti con collegamenti interregionali, ad esclusione di quelli che avvengono nello Stretto di Messina. E poi ancora obbligo del Green Pass sui treni di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità, comprese dunque le Frecce, mentre non sarà necessario sui treni regionali. Certificazione verde necessaria anche per viaggiare sugli autobus che collegano più di due regioni e su quelli adibiti a servizi di noleggio con conducente. Il Green Pass non sarà obbligatorio, invece, sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, come ad esempio circolari e autobus che si muovono restando nella propria Regione. Regole, spiegano dal Governo, che saranno valide per la zona bianca così come per quelle gialle, arancioni e rosse, dove i servizi e le attività siano consentiti.

Capitolo esenzioni dal green pass: la certificazione verde non sarà richiesta ai bambini sotto i 12 anni e ai soggetti esenti per motivi di salute ed in possesso della relativa certificazione medica.

Infine cambia il periodo di validità Green Pass con il via libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico: la certificazione ora durerà un anno anziché 9 mesi.