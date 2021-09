E alla fine c’erano solo forze di polizia, addetti ai lavori e giornalisti. Nessuna manifestazione “No Green Pass” dunque nei pressi delle stazioni ferroviarie della Provincia Bat dove a partire dalle 15 di oggi erano previste proteste e occupazioni da parte di coloro che non hanno accolto favorevolmente le nuove regole sull’utilizzo della certificazione verde. Ieri era circolato l’avviso sul gruppo Telegram “Basta Dittatura” in cui era stato dato l’appuntamento alle ore 14.30.

Tutto regolare invece presso le stazioni di Bisceglie, Trani e infine Barletta, quelle indicate come luoghi di protesta assieme a Molfetta, Foggia e Bari. Presenti solo Carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno presidiato le aree ferroviarie durante tutta la giornata, giornalisti, pendolari, viaggiatori e gente comune. Nessuna anomalia, e corse che non hanno subito alcuna variazione di programma.

Qualche manifestante, invece, è apparso nei pressi della stazione centrale di Bari, ma i numeri sono davvero esigui, 9 in tutto. Anche qui nessun blocco dei treni. Nel capoluogo pugliese gli attivisti hanno deciso di protestare davanti all’ingresso principale della stazione ferroviaria, in piazza Aldo Moro, ma senza alcun tentativo di ingresso in stazione, comunque presidiato da forze dell’ordine e addetti ai lavori.