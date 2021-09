Prosegue senza sosta l’attività concertistica di Soundiff, l’impresa culturale nata da “Principi Attivi 2012 – Bando della Regione Puglia” per favorire e promuovere le idee del territorio pugliese. Si procede questa volta con il tour del duo violinistico Duo Octo Cordae. Gli artisti Domenico Masiello ed Eliana De Candia, con un repertorio che spazia dalla musica classica alla musica leggera, si esibiranno il 4 settembre nella Sala Mahler a Trebisacce (CS) e il 5 settembre presso il Teatro Alikia a Cirò Marina (KR), pronti a far congiungere le corde e i crini per far vibrare anche i cuori in platea.

Il duo violinistico, nato nel 2016 in Puglia, si è poi perfezionato in Italia con importanti docenti e all’estero presso la “Hochschule fur musik und theater” di Rostock (Germania). Nel 2018 ha inciso per l’Etichetta Discografica Farelive il suo primo disco, Recital, con musiche di Leclair, Viotti, Wieniawsky e De Beriot, in diffusione mondiale. Il 16 aprile 2019 ha debuttato a Londra presso la sala Elgar della Royal Albert Hall. Il 15 febbraio 2020 è stato pubblicato il secondo disco, Insinkro, che spazia dalla musica classica alla contemporanea, attraverso un itinerario di riscoperta che mira a far tornare in auge brani poco conosciuti. Presenti nel lavoro discografico anche un inedito del compositore Federico Longo (La via del corallo) e alcuni arrangiamenti di due sue opere pianistiche (Le frasi allo specchio e Undici undici). Conoscitori e appassionati delle pietre miliari della musica classica, per loro fonte di ispirazione (da Uto Ughi a Igudesman), i due artisti sono vincitori di diversi concorsi nazionali e internazionali. Il Duo si è esibito per enti concertistici italiani e per Matera Capitale della Cultura 2019.

Il tour, organizzato nell’ambito della “Programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2020/2021 – REGIONE PUGLIA FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro” ha visto il Duo Octo Cordae esibirsi in cinque differenti località, da Caramanico Terme (Abruzzo) a Montescaglioso e Pomarico (Basilicata) fino a Trebisacce e Cirò Marina (Calabria). Tour Italia ha contribuito alla promozione de nuovo lavoro discografico del duo, Insinkro, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ad un genere musicale non propriamente di massa, mirando al coinvolgimento di un target più giovane, anche grazie alla giovane età dei componenti del duo e alla proposta più contemporanea contenuta (soprattutto) nell’ultima produzione discografica. È stato inoltre un’importante leva promozionale per Soundiff, che ha potuto in tal modo far conoscere la produzione musicale pugliese del settore concertistico giovanile.