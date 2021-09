Sono 209 i nuovi positivi al Covid-19 in Puglia registrati nell’ultimo bollettino epidemiologico su 15655 test effettuati. C’è da segnalare, purtroppo, anche un nuovo decesso. Ma le buone notizie arrivano dai negativizzati: da ieri, infatti, nell’ultima settimana si registrano più guariti che nuovi positivi. Questo significa che gli attualmente positivi calano e calerà ulteriormente, nell’immediato futuro, la pressione sulle strutture ospedaliere che comunque si mantiene molto bassa. Restano praticamente identici i numeri dei ricoveri con un aumento nelle terapie intensive che ora arrivano a 24 a circa il 5% del totale dei posti disponibili in regione.

Scendono, invece, i ricoveri in area non critica con 232 pazienti attualmente ricoverati in diminuzione rispetto a ieri e pari a circa l’8,5% del totale dei posti letto disponibili. Gli attualmente positivi sono 4419 mentre l’incidenza di casi ogni 100mila abitanti continua a calare in Puglia e si attesta a poco più di 40 casi. Analizzando i numeri provincia per provincia, dei 209 nuovi casi di positività sono 63 quelli registrati nella Provincia di Lecce, a seguire 56 a Bari, 37 a Foggia, 28 a Brindisi, 26 nella BAT e 14 a Taranto. In netta diminuzione l’incidenza nella sesta provincia pugliese che è ormai da diversi giorni sotto i 100 casi ogni 100mila abitanti ed oggi scende anche al di sotto degli 80 casi. Resta stabile Lecce con circa 60 casi ogni 100mila abitanti, seguono Foggia e Brindisi al di sotto dei 45 casi ogni 100mila abitanti.