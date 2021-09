Pronti, partenza, via. Il campionato di Eccellenza pugliese 2021/22 ha le sue coordinate. Si parte domenica 12 settembre, esattamente a una settimana di distanza dal primo turno di Coppa Italia, in calendario il 5. Sono 28 le formazioni ai nastri di partenza, con due gironi da 14 l’uno e 26 turni da disputare per ogni raggruppamento. La speranza – rispetto alla scorsa annata – è di poter completare la regular season e che la pandemia non sia l’avversario invisibile e per lunghi mesi invincibile con cui confrontarsi. Il quadro delle partecipanti è stato completato nelle scorse settimane con l’ammissione di Borgorosso Molfetta, Canosa e Virtus Mola. Le prime due faranno parte del girone A, la terza – per evitare incroci con i concittadini del Città di Mola, del girone B.

Alla pari delle altre 25 società, hanno conosciuto il loro cammino in campionato. Focalizzandosi sulle prime tre giornate, non mancano le sfide da non perdere: nel girone A Barletta e Manfredonia, candidate protagoniste, daranno il via al loro cammino ospitando rispettivamente San Marco e Vigor Trani. Trasferta sul campo dell’UC Bisceglie per il Città di Mola. Nell’altro girone, il Martina attende l’Ostuni mentre l’Otranto, ko nella finale contro la Virtus Matino nella scorsa stagione, riceverà il Grottaglie. Nel secondo turno, domenica 19 settembre, ecco Città di Mola-Barletta, Vigor Trani-Trinitapoli e Borgorosso Molfetta-Corato nel gruppo A, con Racale-Martina nel girone B. Al terzo turno, nell’ultima domenica di settembre, ecco Corato-Canosa e Barletta-San Severo con Ginosa-Ostuni e Otranto-Racale come partite di cartello. Aumentano rispetto alla scorsa annata, è giusto ricordarlo, le vie che conducono alla Serie D: oltre alle vincitrici del girone di Eccellenza, accederanno alla categoria superiore le 7 squadre vincitrici degli spareggi – promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato e la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022.