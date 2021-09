Continua anche la discesa dei numeri negli ospedali pugliesi. Si registra un -4 nelle terapie intensive con 20 pazienti ricoverati. Situazione in netto miglioramento anche in area non critica dove al momento sono ricoverati 220 pazienti, meno dell’8% del totale dei posti letto disponibili. Per l’area critica, invece, l’occupazione resta sotto il 5%.

Prosegue intanto spedita la campagna vaccinale con numeri in costante aumento per la fascia 12-19 anni. In Puglia sino ad oggi sono state inoculate oltre 5 milioni e 426 mila dosi, il 90,2% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza.