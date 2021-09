Oggi, alle 19:30, nel borgo di Montaltino, nel cuore della campagna barlettana e nel corso dell’evento estivo CinemAltino – Vivi il Borgo a Colori (5 settembre 2021) (5 settembre 2021), organizzato dal Free Walking Tour Barletta, si tratteranno questioni importanti.

Parleremo di borghi, di ripopolamento e di rilancio del Sud, di sostenibilità ambientale, del recupero del patrimonio storico-architettonico, di un dialetto in via d’estinzione e di tanto altro.

Ne parleremo con ospiti di eccezione, diretti rappresentanti di un paese, Teora che, tra tante difficoltà, ha saputo ben operare proprio in tema ripopolamento e di rilancio delle aree interne con tante idee e progetti innovativi.

Si tratta di *Stefano Farina, Sindaco di Teora*, una comunità di 1500 persone in provincia di Avellino che interverrà da remoto e di *Valentina Restaino, ambasciatrice di quella comunità non soltanto a Barletta*.

Le buone pratiche di Teora saranno certamente utili a Barletta e al borgo di Montaltino nell’ottica della sua migliore riqualificazione.

