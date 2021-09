Non è campionato, ma ha di fatto la stessa importanza. La Coppa Italia Dilettanti, proprio come l’Eccellenza, mette un palio un posto per la categoria superiore anche per le realtà pugliesi. Distribuisce un pass, seppur attraverso un segmento nazionale, per la serie D. Si parte oggi, domenica 5 settembre, con numeri record per la nostra regione: ventotto le partecipanti, una in più della passata stagione, quando però la competizione fu interrotta in maniera definitiva in autunno per colpa della pandemia. Si parte domani, dunque. E si comincia con ben quattordici incontri in scaletta: fischio d’inizio sui campi previsto alle ore 15.30.

Tanti, in virtù del criterio geografico utilizzato per gli accoppiamenti di primo turno, i derby in programma. L’unico della Bat si giocherà al “Di Liddo” di Bisceglie tra Unione Calcio e l’ambizioso Barletta di Francesco Farina. L’altra “regina” del mercato, almeno per quanto concerne il girone A, è il Corato, che ospiterà la Vigor Trani: la gara si giocherà al “Sant’Angelo” dei Ricchi di Andria, teatro quest’anno degli incontri casalinghi dei neroverdi di Massimiliano Olivieri. Sono diventate cinque, intanto, le realtà della Bat iscritte all’Eccellenza. Le novità sono rappresentate dal Trinitapoli, dopo il cambio di denominazione dall’ex Audace Barletta, e dal Canosa: la squadra affidata a Giuseppe Scaringella esordirà in casa contro il Real Siti, la matricola canosina, fresca di ripescaggio, se la vedrà al “San Sabino” con il Team Orta Nova. Con grandi ambizioni si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione anche il Città di Mola, che se la vedrà in campo avverso contro il Borgorosso Molfetta, altra realtà ripescata durante questa estate.

Derby della provincia di Foggia tra Vieste e Manfredonia e tra San Marco e San Severo. L’incrocio più atteso tra le protagoniste del girone B è quello tra Massafra e Martina. Completano il programma Virtus Mola, altra ripescata, contro Ostuni, Ginosa-Castellaneta, Grottaglie-Sava, Gallipoli-Manduria, Maglie-Otranto e Ugento-Racale. Le gare di ritorno, naturalmente a campi invertiti, si giocheranno giovedì 16 settembre. Domenica prossima, invece, scatta l’Eccellenza, dopo il mini-campionato della scorsa stagione. L’auspicio è che sia per tutti un’annata normale.