Le buone notizie, anche se in ritardo, non dispiace mai poterle dare: il progetto per la realizzazione di interventi mirati a favorire l’accessibilità al mare a chi ha difficoltà motorie o soffre di mobilità ridotta è stato finalmente finanziato pochi giorni fa dalla Regione Puglia, anche al Comune di Barletta, per 20.000 euro.

Come già raccontato nello scorso maggio, la Giunta Comunale ha risposto ad un avviso regionale, nello specifico migliorando le condizioni di due passerelle già esistenti, una sulla spiaggia libera a Levante e una su una spiaggia libera a Ponente: il prolungamento fino all’acqua sarà consentito da una pedana amovibile in plastica gommata anticorrosiva. La prima è adiacente alla Spiaggia dei Militari e, per Ponente, il tratto di spiaggia libera al lato del lido Massawa. Inoltre, compresa l’attrezzatura di un bagno chimico e di uno spogliatoio, ovviamente con la presenza di una sedia Job.

Al progetto avevano lavorato gli, ormai ex, assessori Lucia Ricatti e Marianna Salvemini. Un progetto rivolto all’inclusività e alla modernità delle attrezzature scelte, per ridurre il più possibile le barriere per i disabili. A causa del ritardo, ovviamente, le spiagge saranno allestite per la prossima stagione balneare. Un piccolo passo in avanti verso una Barletta davvero accessibile a tutti.