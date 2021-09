Affluenza di visitatori e di famiglie con gruppi anche da fuori provincia in un percorso di… gusto fra Storia e Natura con assaggi a kilometro zero di uva e fichi d’India domenica scorsa 12 settembre alla Stazioncina di Canne della Battaglia proposto dall’Associazione culturale Wolakota (nel trentesimo di fondazione) in collaborazione con il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia ODV e l’Archeoclub d’Italia APS Canne della Battaglia Barletta (nel cinquantennale della sua istituzione a livello nazionale).

L’iniziativa ha avuto luogo dalle ore 10 alle 13, con l’intervento scientifico della dottoressa Stefania Dellatte, nutrizionista e tecnologo alimentare che ha illustrato le qualità di questa frutta di stagione tipica delle nostre campagne.

Come nella precedente edizione ante pandemia ma arricchita sotto vari profili, le attività previste hanno inteso valorizzare il patrimonio agro-alimentare della Valle d’Ofanto e dintorni, obiettivo integrato dalla possibilità di approfittarne per visite libere alla storica fontana di San Ruggiero (secolo XII) ed alle Terme di San Mercurio. Mete riscoperte dai partecipanti all’iniziativa che hanno avuto modo di conoscere aspetti meno conosciuti dell’area archeologia in concomitanza alla prevista chiusura di Cittadella, Antiquarium e Sepolcreti per l’osservanza del turno di riposo nella seconda domenica del mese.

Tipicamente mediterraneo, il fico d’India e le sue larghe foglie puntute costituiscono una macchia di colore nel panorama naturale di Canne della Battaglia e nelle strade che vi conducono, con spontanea presenza lungo i bordi della ferrovia Barletta-Spinazzola, i tratturi campestri, le pendici collinari ed altri suggestivi scorci di quest’area dove la Grande Storia (fra Annibale e la figura del Santo Vescovo Ruggiero compatrono di Barletta) incrocia meravigliosi squarci di luce fino al Gargano.

Le uve sono state offerte dai diversi produttori che, raggruppati in unico marchio consortile, proprio domenica scorsa sono stati brillanti ospiti della puntata di Linea Verde Estate in onda su Rai Uno con elevati indici di ascolto: a dimostrazione dell’efficacia del servizio pubblico abbinata alla promozione delle eccellenze del Territorio.