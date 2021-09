Mentre oggi pomeriggio anche la seconda convocazione del Consiglio comunale è andata deserta, con la sola presenza del presidente Dicataldo, non si fanno di certo attendere le discussioni nella maggioranza del sindaco Cannito. Ma pare che una soluzione sia stata partorita: innanzitutto l’incognita sulla sfiducia a Dicataldo sembra sia stato un problema accantonato almeno per ora, entro giovedì o venerdì di questa settimana, il Sindaco presenterà una nuova Giunta, che dovrà superare i contrasti numerici nella massima assise cittadina.

Si vocifera del sostegno del gruppo consiliare M5S, seppur da sempre in esplicito contrasto con la gestione di Cannito; inoltre, potrebbero esserci Flavio Basile e Giuseppe Dipaola, forse Ruggiero Mennea già dimessosi da capogruppo in consiglio comunale del Partito Democratico proprio per aver sostenuto l’amministrazione sul Rendiconto di Bilancio a fine luglio scorso. Il consigliere Bufo pare non essere d’accordo questa soluzione insolita e che sicuramente avrà delle motivazioni limitate nel tempo. Tuttavia così si raggiungono i 17 voti necessari per sentirsi maggioranza, compreso il ritorno del gruppo di Forza Italia, con i consiglieri Grimaldi, Lionetti e Maffione.