In occasione della rievocazione della Disfida (giovedì 16 – venerdì 17 – sabato 18) il Dirigente del Settore servizi di vigilanza – Ufficio traffico ha predisposto una ordinanza finalizzata alla regolamentazione della circolazione veicolare durante gli eventi nel pieno rispetto delle misure previste dal piano della sicurezza adottato dall’Amministrazione e dal protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del Covid 19.

In particolare nei tre giorni viene disposto il divieto di sosta con rimozione dalle ore 14,00 alle ore 00,00 in:

1) Piazza Aldo Moro,

2)Via Mura Spirito Santo nel tratto stradale compreso tra Piazza Moro e via Cognetta (ambo i lati della carreggiata),

3) Via Roma nel tratto tra Piazza Moro e via De Leon (ambo i lati della carreggiata),

4) Via Milano tra Piazza Moro e via Macello Vecchio (ambo i lati della carreggiata),

5) Via Baccarini (ambo i lati della carreggiata),

6) Via Brigata Barletta tra Piazza Moro e Corso Garibaldi (ambo i lati della carreggiata),

7) Via Consalvo da Cordova (lato civici dispari),

8) Via Geremia di Scanno tra Piazza Moro e Corso Garibaldi (lato civici pari),

9) Via Pier delle Vigne tra Piazza Moro e via Tancredi (lato civici dispari),

10) Corso Vittorio Emanuele, tra via Consalvo da Cordova e via Municipio (lato civici dispari),

11) Corso Garibaldi tra via Cavour e via San Giorgio (lato civici pari),

12) Piazza Plebiscito tra Vico corto e via Consalvo da Cordova (ambo i lati della carreggiata),

13) Via Santa Marta tra via San Leonardo e Corso Vittorio Emanuele (lato civici dispari),

14) Via Cialdini tra via Nazareth e via Santa Marta (lato civici pari).

E’ stata, inoltre, istituita la chiusura totale temporanea al traffico veicolare con divieto di transito in: 1) Piazza Plebiscito e tutte le strade che servono per l’immissione sulla stessa;

2) Via Santa Marta, Corso Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, via Cialdini e tutte le strade che servono per l’immissione sulle stesse durante le fasi di transito per le prove dell’”Annuncio dell’Araldo” e “Cambio della guardia”;

3)Via Consalvo da Cordova e tutte le strade che servono per l’immissione sulla stessa durante le fasi di transito del corteo per raggiungere Piazza Moro per il “Carosello storico”;

4) Piazza Aldo Moro per le fasi di svolgimento del “Carosello storico”.