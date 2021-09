Un calcio di rigore di Morra in avvio di secondo tempo basta al Barletta per regolare l’Unione Calcio Bisceglie, vincere di misura e ottimizzare l’1-1 dell’andata. Conquistato il pass per il turno successivo.

Le formazioni. Farina disegna un 3-4-3: rispetto al campionato dentro Pierno, Pollidori, Pinto, Nannola. Fuori Telera, Boiano, Dettoli e Morra. Unione con un centrocampo folto e Zinetti alle spalle di Amoroso.

CRONACA PRIMO TEMPO

7′ La prima vera occasione è sulla testa di Pignataro: azione tambureggiante di Russo a destra e lob per il numero 9, che anticipa Lullo ma non trova la porta. Proteste dell’Unione per la posizione di partenza di Pignataro.

L’avvio di gara è a rilento, condizionato anche dal grande caldo.

21′ Il pallino del gioco è del Barletta, che arriva più volte sul fondo: l’esito è in un paio di uscite alte di Lullo;

25’02” Non più pericoloso il destro volante di Pignataro, che raccoglie una sponda di Vicedomini e si coordina: palllone alto;

29’30” Quattro minuti e ci prova Russo dai 25 metri: il 7 non trova però la giusta mira;

30’30” La migliore chance del primo terzo di gara è sui piedi di Nannola: va in fuga a sinistra ma sbaglia i giri del servizio per Pignataro: sul secondo palo irrompe Russo, con Sgarra che evita il peggio;

35’35” Nannola prova a riscattarsi al 36′, quando si coordina in area e calcia al volo: pallone che sfiora il palo allla sinistra di Lullo;

Ultima emozione di un primo tempo soporifero.

CRONACA SECONDO TEMPO

Si riparte con tre novità nel Barletta: Boiano, Cafagna e Morra prendono il posto di Pierno, Milella e Nannola. Biancorossi con il 4-4-2:

0’08”’ Pochi istanti e Lavopa va allo stacco sul secondo palo: colpo di testa fuori misura;

5’30” Prima bozza di conclusione nella partita anche per l’Unione: Preziosa prova a sorprendere Tucci dalla distanza, mira imprecisa;

7’00” Cambia anche Rumma: Zingrillo per Piarulli, con Zinetti che slitta a destra;

9’00” Farina pensa già alla trasferta di Mola e richiama Pignataro per Telera, un difensore;

10’15” Sliding door della partita al 56′: Russo al cross, Digiorgio blocca con il braccio non aderente al corpo: per l’arbitro Schifone è rigore.

11’05” Morra è glaciale: palla a destra, portiere dall’altra parte: 1-0

20’05” Una volta in svantaggio, Rumma si sbilancia: dentro Manzari per Bufi, con Binetti che arretra in difesa;

21’00’ E’ il Barletta ad andare però a un passo dal raddoppio: botta di Marangi dai 25 metri, Lullo vola a toccare in corner. Dalla bandierina calcia Vicedomini, Russo stacca ma non trova la porta;

32’00” Rumma gioca la carta della terza con Petrignani per Inchingolo, ma un attimo dopo è Morra a cercare il gol del giovedì in mezza rovesciata;

40’00” Continua ad attaccare il Barletta: Marangi – buono il suo secondo tempo – assiste Telera in proiezione offensiva. Pallone sul fondo dopo una deviazione;

43’00” Tre minuti e l’Unione va al tiro: punizione procurata da Zingrillo, calcia a giro Manzari. Tucci sfiora oltre la traversa;

48’00” Nei 6′ di recupero l’Unione prova a spingersi in avanti ma lascia praterie al Barletta. In una si infila Morra, che apparecchia per Vicedomini. Esecuzione alta;

49’30” Nell’ultimo giro di lancette brividi in area barlettana: Mastrorilli vince un contrasto e impatta con Pinto. Per Schifone tutto regolare tra le proteste della panchina ospite.

E’ l’anteprima all’epilogo, che promuove il Barletta al turno successivo. Biancorossi domenica di scena sul campo del Città di Mola domenica in campionato, mentre l’Unione sarà ospite del Canosa.