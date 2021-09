Ha avuto un malore mentre era alla guida della sua moto ed è morto in seguito all’impatto con un’auto in sosta. Protagonista un 26enne di Barletta, vittima di un arresto cardiocircolatorio mentre era alla guida in via vecchia Minervino nel pomeriggio di giovedì 16 settembre, intorno alle 13. Sul posto sono intervenute tre equipe del 118 ma il giovane è morto pochi minuti dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Dimiccoli. Sul luogo dell’incidente sono intervenute per i rilievi del caso gli agenti della polizia locale e della polizia di stato.